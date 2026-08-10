Toque de queda en Cali, Pereira y Manizales por terremoto: estas son las medidas

En Cali, Pereira y Manizales se tomó la decisión de decretar toque de queda por el terremoto en Colombia de 7,4, con epicentro en Chocó, que ha dejado más de 100 muertos en el país. Decenas de edificaciones colapsaron totalmente y varias personas están bajo los escombros.



Toque de queda en Cali

El alcalde Alejandro Eder informó que hay alertas de saqueos en varios puntos de la ciudad, razón por la que el presidente Abelardo de la Espriella anunció que este martes se incrementará el pie de fuerza con mil uniformados. Como el alcalde dijo que “la prioridad es proteger a la ciudadanía y garantizar que los organismos de socorro puedan continuar las labores de rescate tras el sismo”, se decidió:



Toque de queda desde las 8:00 p.m. del lunes 10 de agosto hasta las 6:00 a.m. del siguiente día.

Militarización de distintos puntos de Cali, especialmente en las comunas y sectores afectados por el sismo.

Policía y Ejército realizarán patrullajes en diferentes sectores de la ciudad.

Alerta roja en la red hospitalaria para priorizar la atención de la emergencia y reprogramar procedimientos que no sean urgentes.

Declaración de calamidad pública para fortalecer la capacidad de respuesta frente a la emergencia. (Lea también: En carrera contrarreloj, rescatan en Cali a bebé y su mamá atrapados bajo escombros de terremoto)

En Buenaventura también se decreta toque de queda a partir de las 9:00 p.m. de este lunes 10 de agosto hasta las 6:00 a.m. del martes.

Hay excepciones para este toque de queda:



Fuerza Pública, Ministerio Público y Fiscalía General de la Nación.

Defensa Civil, Cruz Roja y organismos de socorro.

Personal sanitario, ambulancias y vehículos de atención prehospitalaria.

Vigilancia privada.

Periodistas y personal de medios de comunicación.

Servidores públicos y contratistas de entidades del Distrito de Cali y del departamento del Valle del Cauca que deban desplazarse o permanecer en el espacio público en cumplimiento de sus funciones.

Personas que laboren o desarrollen actividades productivas o comerciales en municipios vecinos.

Trabajadores por turnos de empresas que adelanten sus procesos productivos.

Personas que requieran atención en salud.

Personas involucradas en labores de rescate.

Personal operativo y administrativo del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Viajeros, pilotos y tripulantes que tengan vuelos programados durante el toque de queda o en horas aproximadas a este.

Personal operativo y administrativo de la Terminal de Transportes Intermunicipal.

Viajeros y conductores que tengan viajes intermunicipales programados durante el toque de queda o en horas aproximadas, previa verificación mediante los medios establecidos.

Toque de queda en Pereira

La Alcaldía informó que la medida rige desde las 6:00 p.m. de este lunes 10 de agosto hasta las 5:00 a.m. del martes en Centro, Comuna Universidad y Subcentro de la Comuna Cuba.

También se establece Día sin Carro y sin Moto desde las 4:00 p.m. del lunes y durante todo el día de mañana, con el propósito de facilitar la movilidad de los organismos de socorro.

Las clases en todas las instituciones educativas (universidades y colegios) quedan suspendidas de manera indefinida. (Lea también: Alcalde de Pereira llora al hablar de víctimas y daños tras el terremoto: "Es un momento difícil")

Toque de queda en Manizales

Inicia desde las 10:00 p.m. de este lunes 10 de agosto hasta las 5:00 a.m. del martes. La medida busca contribuir a la seguridad y tranquilidad de todos los manizaleños mientras continúan las acciones de atención y verificación tras el sismo.

Se suspenden las clases por el resto de la semana.

Piden a la ciudadanía no sacar los vehículos a la calle, permanecer en sus hogares y atender las recomendaciones de las autoridades.

Será declarada la emergencia manifiesta para buscar recursos para atender el desastre natural. (Lea también: Así nació la Catedral de Manizales, ícono que sufrió graves daños tras terremoto de 7.4)

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