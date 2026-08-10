Buenaventura incomunicada y con diez fallecidos tras el terremoto de 7,4 en Colombia: así avanza

En Buenaventura, la alcaldía declaró situación de calamidad pública y mantiene activo el Puesto de Mando Unificado tras el terremoto que golpeó a Colombia este 10 de agosto. Entre las ciudades más afectadas, el centro portuario del Valle del Cauca reporta cifras y daños que lo configuran como uno de los principales perjudicados. A esta situación se le suma que las vías que conducen a Buenaventura están cerradas por tres deslizamientos, lo que ha dejado al centro urbano completamente incomunicado. La red hospitalaria, por su parte, está operando al límite de su capacidad en medio del aislamiento.

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Según las cifras del boletín unificado número 1 del Distrito Especial de Buenaventura, hay reporte de diez personas fallecidas, 174 lesionadas, tres desaparecidas y una que continúa desaparecida (con corte a las 9:00 p. m. de este 10 de agosto). Las cifras están sujetas a actualizaciones conforme avance el tiempo. En el lugar apoyan infantes de la Marina y parte del equipo USAR COL.

Buenaventura incomunicada por daños en la vía de acceso

Además de los estragos a nivel de infraestructura, la ciudad portuaria reportó afectaciones en la movilidad, especialmente en la vía de acceso a Buenaventura, que permanece cerrada por tres deslizamientos en los kilómetros 69+200, 52+300 y 50+55, además de restricciones en otros puntos.



Por su parte, la Terminal de Transportes también presenta daños en su infraestructura, por lo que se suspendieron los viajes terrestres que despachan desde allá. El suministro de agua potable funciona con normalidad, aunque el servicio de energía eléctrica presenta afectaciones en distintos sectores, al igual que el de gas domiciliario y telecomunicaciones.



Red hospitalaria de Buenaventura opera al límite

Según el boletín, Buenaventura registra una alta demanda en la red hospitalaria. La administración declaró alerta naranja mediante una resolución ante la situación de salud. Tanto la Clínica Santa Sofía como el Hospital Luis Ablanque de la Plata tienen su capacidad instalada al 100 %. Para poderle hacer frente a este contexto, las autoridades habilitaron camas de expansión y módulos de estabilización.

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A esto se suma que la Clínica Santa Sofía tiene una afectación en el 70 % de su infraestructura, por lo que están asistiendo a sus pacientes en áreas externas, carpas y camillas. El Cuerpo de Bomberos mantiene 42 unidades desplegadas en diferentes sectores del Distrito.

Viviendas e infraestructura afectadas

La emergencia también dejó daños en viviendas e infraestructura. El reporte oficial registra 53 viviendas destruidas y 91 averiadas, aunque todavía está pendiente la valoración técnica para determinar las condiciones de habitabilidad y el nivel de daño. Además, fueron reportadas afectaciones en tres edificaciones públicas, entre ellas el Terminal de Transportes y el edificio administrativo de SAAAB.

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También se registró afectación en 29 instituciones educativas, una edificación de cuatro pisos con pérdida total, un hotel, dos iglesias y tres muelles o puentes.

La Alcaldía también recibió reportes comunitarios sobre más de 600 viviendas con algún tipo de afectación, entre daños parciales y posibles pérdidas totales. Sin embargo, esta cifra todavía no constituye un registro oficial consolidado, debido a que requiere verificación mediante visitas técnicas en los barrios reportados.

En la zona rural se reportan afectaciones en Cajambre, Mayorquín, San Juan, Yurumanguí y Bajo Calima. El Distrito anunció que durante el martes 11 de agosto se realizarán visitas técnicas para verificar las condiciones de estos territorios.

¿Qué necesita Buenaventura?

La Alcaldía hizo un llamado al Gobierno Nacional, al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, al sector privado, gremios, organizaciones sociales y organismos de cooperación para fortalecer la respuesta.

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Entre las necesidades prioritarias se encuentran cinco pajaritas, cinco volquetas, cinco excavadoras y maquinaria amarilla adicional para remover escombros. También se solicitaron 50 carpas para atención de pacientes, 500 carpas de campaña y 15.000 ayudas humanitarias, incluidos kits de alojamiento, alimentación y aseo, además de alimentos preparados e hidratación.

El Distrito también requiere medicamentos e insumos médicos, al menos 20 balas de oxígeno, plantas eléctricas para los centros médicos, martillos neumáticos, guantes de construcción, tapabocas y apoyo para recuperar la conectividad vial.

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La Alcaldía informó que el centro de acopio fue establecido en la Oficina de Atención al Ciudadano, frente al CAD, en el centro de Buenaventura. Además, el Comité Intergremial del Valle del Cauca anunció el envío de ayuda humanitaria y la Sociedad Portuaria coordina la entrega de ayudas y la disponibilidad de maquinaria amarilla.

Ante la situación, se declaró la calamidad pública y se decretó el toque de queda entre las 9:00 p. m. y las 6:00 a. m. para preservar el orden público. Las autoridades continuarán durante el 11 de agosto con las inspecciones y valoraciones técnicas de las edificaciones afectadas, con especial atención en las zonas urbanas y rurales que todavía no han podido ser evaluadas.

María Paula Rodríguez Rozo

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