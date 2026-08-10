Terremoto en Colombia este lunes 10 de agosto: Cali reporta 188 personas desaparecidas

El terremoto de magnitud 7,4 que este lunes sacudió a Colombia dejó 35 fallecidos y por lo menos 188 desaparecidos solo en Cali , además de unos 700 heridos y 5.000 viviendas destruidas o afectadas en esta ciudad, informó el presidente, Abelardo de la Espriella.



De la Espriella informó que hasta el momento hay "35 fallecidos y aproximadamente 700 heridos" en la ciudad de Cali, además de tres hospitales colapsados, 18 hospitales con daños, 39 centros educativos afectados y el aeropuerto sufrió algunos daños, razón por la cual las operaciones están restringidas.

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Además, el mandatario aseguró que hay "cerca de 5.000 viviendas aproximadamente averiadas y colapsadas", durante un balance entregado al finalizar una reunión con las autoridades de la ciudad. De la Espriella, que asumió como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 justamente en Cali el pasado 7 de agosto, anunció que los informes oficiales dan cuenta de al menos 188 personas desaparecidas en la ciudad por lo que se han desplegado varios equipos de búsqueda y rescate que realizan labores durante la noche.

En todo el país hay de momento 132 fallecidos , según la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) porque desde el mediodía de este lunes el Gobierno no ha divulgado más datos consolidados a nivel nacional. "Ya tenemos en la ciudad de Cali 228 rescatistas y los caninos que nos van a ayudar en esa búsqueda de los desaparecidos", dijo el mandatario.



De la Espriella llegó a Cali después de instalar el Puesto de Mando Unificado en Bogotá y de haber viajado a Quibdó, capital del departamento del Chocó, donde está el municipio de San José del Palmar, el epicentro del terremoto que ocurrió a las 7:34 hora local. En Chocó, departamento del litoral pacífico colombiano, el mandatario informó de 13 fallecidos, 119 heridos y cinco desaparecidos.

