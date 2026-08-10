Nuevos sismos se registraron en Chocó, tras terremoto de 7.4 en Colombia en la noche de este lunes

Un nuevo movimiento telúrico fue registrado durante la noche de este lunes 10 de agosto en el departamento del Chocó, en medio de la actividad sísmica que se ha presentado luego del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en horas de la mañana.

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De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento ocurrió a las 9:19 p. m., hora local, y tuvo una magnitud de 2,6. El epicentro fue localizado a 22 kilómetros de Sipí, Chocó, con una latitud de 4,75 y longitud de -76,81. El organismo indicó que se trató de un sismo de profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

Este movimiento se presenta después del fuerte terremoto de magnitud 7,4 registrado durante la mañana de este lunes, que tuvo una profundidad intermedia y fue ampliamente sentido en diferentes zonas del país. A las 10:15 p. m. ocurrió un sismo de magnitud 2.8 con una profundidad de 97 km. Este evento sísmico se dio con un epicentro en San José del Palmar, mismo lugar donde ocurrió el terremoto de la mañana.



Más de 40 réplicas tras el sismo de 7,4

Según la información suministrada por el SGC, se han registrado al menos 47 réplicas después del evento principal, con corte a las 6:30 p. m. La de mayor magnitud alcanzó 4,8. Viviana Dionicio, sismóloga del SGC, explicó que el sismo de la mañana estuvo relacionado principalmente con un proceso de subducción entre placas tectónicas. En esta zona interactúan la placa de Nazca y la placa Sudamericana, en un proceso en el que una placa se hunde por debajo de la otra.



Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, señaló que esta interacción genera fricción y acumulación de energía que, al liberarse, produce los movimientos telúricos. El funcionario también explicó que, pese a que el sismo de 7,4 no fue superficial, su magnitud permitió que una parte importante de la energía llegara hasta la superficie, razón por la cual fue sentido ampliamente en el territorio nacional.



¿Pueden presentarse más réplicas?

El SGC ha reiterado que los sismos y las réplicas no pueden predecirse. Actualmente, la ciencia no cuenta con un método que permita determinar cuándo ocurrirá un nuevo movimiento telúrico.



Colombia, además, es un país sísmicamente activo y cuenta con una Red Sismológica Nacional de más de 200 estaciones, que realiza un monitoreo permanente de la actividad sísmica y permite reportar los eventos al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El boletín correspondiente al movimiento de las 9:19 p. m. señala que la información entregada está sujeta a cambios.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.