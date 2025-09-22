En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Revelan foto de circular de Interpol contra Carlos Ramón González, investigado en escándalo de UNGRD

Revelan foto de circular de Interpol contra Carlos Ramón González, investigado en escándalo de UNGRD

El exdirector del Dapre viajó a Nicaragua hace casi un año, a pesar de que había un proceso en su contra. Las autoridades nicaragüenses le concedieron asilo político.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 22 de sept, 2025
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, imputado por el escándalo de la Ungrd.
Colprensa

