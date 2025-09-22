Revelan foto de circular de Interpol contra Carlos Ramón González, investigado en escándalo de UNGRD

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió este lunes una circular roja contra Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) que está siendo investigado por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y que se encontraría en Nicaragua desde hace varios meses. Un documento al que tuvo acceso Noticias Caracol señala que la Dijín le habría hecho la solicitud a la Interpol el pasado 4 de julio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El exdirector del Dapre viajó a territorio nicaragüense en noviembre del año pasado, en un momento en que su nombre empezaba a sonar entre los implicados del caso de corrupción en la UNGRD, por, supuestamente, haber ofrecido coimas a través de contratos a distintos congresistas con el fin de que el legislativo aprobara las reformas planteadas por el Gobierno Nacional.

El escándalo se conoció porque, al parecer, González habría renovado su residencia en ese país con la ayuda de la rama ejecutiva, pese a que ya había un proceso abierto en su contra. Tras haberse presentado esta situación, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, solicitó “formalmente a la Fiscalía General de la Nación iniciar los trámites de extradición del exdirector de Dapre desde Nicaragua".



Incluso, el presidente Gustavo Petro indicó en su momento que iba a solicitar la entrega del exfuncionario, en caso de que fuera residente en el país centroamericano. "La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país", dijo el mandatario.

Publicidad

Nicaragua, por su parte, negó dicha solicitud y le concedió asilo político a González, argumentando que "toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los Convenios Internacionales".

Foto de circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González. Interpol

Las acusaciones de la Fiscalía contra Carlos Ramón González

La Fiscalía General de la Nación señala a González como autor intelectual, actuando con dolo, de tres delitos: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. De acuerdo con el ente acusador, buscaba darle coimas a diferentes senadores y representantes de la Cámara a cambio de la aprobación de reformas del gobierno Petro. De ser hallado culpable de todos, podría enfrentar una condena superior a tres décadas en prisión.

Publicidad

El ente acusador señaló que el exdirector del Dapre "sabía que ofrecía a los parlamentarios (Iván) Name y (Andrés) Calle contratos y luego dinero en efectivo, y a cambio de esto ellos apoyarían los intereses del gobierno en el legislativo. Dos, determinaba al entonces director de la Ungrd, Olmedo Jesús López Martínez, al ordenarle, contrariando el ordenamiento jurídico, la entrega de la coima, y que los recursos debían obtenerse por medio de los contratos que se tramitaban al interior de dicha entidad, pues por sus especiales características permitía obtenerlos".

Asimismo, González, al parecer, "sabía que al ordenarle a la consejera presidencial para las regiones (Sandra Ortiz) recibir de los funcionarios de la Ungrd los 3 mil millones de pesos y entregarlos a Name Vásquez, la estaba determinando para adelantar las acciones referidas y que estos tenían origen mediato en actos de corrupción que afectaban el erario".

Ortiz, en entrevista con Noticias Caracol, dijo en su momento: "A mí me dieron una instrucción en Presidencia, me la dio Carlos Ramón. Nosotros veníamos trabajando muy fuerte, acercar la presidencia del senado al gobierno. Carlos Ramón me dio la instrucción, me dijo: vamos a hacer una tarea, tratemos de acercar al presidente del Senado".

El pasado 4 de septiembre, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento que hay en contra del exdirector. Los magistrados del tribunal concluyeron que la libertad de González sí representaría un importante riesgo para la investigación y la comparecencia del proceso.

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

