Revocan licencia al colegio en Cajicá donde desapareció Valeria Afanador: estos fueron los hallazgos

La Secretaría de Educación de Cundinamarca sancionó al Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá, tras concluir que incurrió en graves incumplimientos relacionados con la protección y vigilancia de sus estudiantes. La medida se conoce semanas después de que la Fiscalía anunciara la imputación de dos docentes por la muerte de la pequeña Valeria Afanador.

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Cabe recordar que la niña fue reportada como desaparecida el pasado 12 de agosto de 2025 en Cajicá, Cundinamarca, y encontrada 18 días después sin vida. Su desaparición dentro del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe derivó en su momento en un despliegue masivo de búsqueda que involucró a Ejército, Policía, Fiscalía, CTI y Bomberos, quienes durante más de dos semanas recorrieron la zona sin obtener resultados.

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En cámaras de seguridad del colegio quedó registrado cómo la niña jugó durante varios minutos con un balón y luego se acercó a la cerca que divide la institución con el río. En la investigación se determinó que atravesó la barrera varias veces, hasta que finalmente nunca regresó. El informe forense concluyó que Valeria murió el mismo día de su desaparición por ahogamiento y no se encontraron signos de violencia física ni daños en su ropa.



¿Qué pasará con el colegio donde desapareció Valeria Afanador?

La Gobernación de Cundinamarca ordenó - por medio de un comunicado compartido por el abogado del caso Julián Quintana -, la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, institución educativa ubicada en Cajicá donde desapareció la niña Valeria Afanador el 12 de agosto de 2025 y cuyo cuerpo fue encontrado días después en el río Frío. La decisión quedó consignada en la Resolución 004627 del 19 de junio de 2026, expedida por la Dirección de Buen Gobierno Educativo de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio No. 005 de 2025.



Según el documento, la autoridad educativa determinó que se tomó la decisión tras "la infracción grave a las disposiciones que regulan la prestación del servicio público educativo, de conformidad a la parte motiva del presente Acto Administrativo". Como resultado, la administración departamental declaró administrativamente responsable al colegio y dispuso como sanción la cancelación definitiva de su licencia de funcionamiento. No obstante, la medida empezará a aplicarse una vez finalice el calendario académico de 2026

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La Secretaría explicó que la decisión busca evitar una interrupción inmediata del servicio educativo y permitir que los estudiantes puedan ser trasladados a otras instituciones de manera organizada. Además, la rectora del plantel, Sonia Ochoa Daza, deberá presentar antes del 31 de octubre de este año un plan de reubicación para los alumnos matriculados, con el fin de garantizar la continuidad de sus procesos académicos.

Una vez la decisión quede en firme, la Secretaría de Educación de Cundinamarca deberá suspender cualquier trámite o registro relacionado con la institución educativa. La autoridad educativa concluyó que existieron fallas en el cumplimiento de las obligaciones que tenía el colegio respecto a la protección integral de los menores bajo su responsabilidad. También se hace referencia a la necesidad de adoptar protocolos claros y mecanismos efectivos para garantizar la seguridad de los estudiantes.

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El establecimiento educativo investigado presta el servicio público de educación formal en los niveles autorizados de conformidad con la licencia de funcionamiento y, en virtud de ello, se encuentra "obligado al cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la prestación del servicio educativo, así como de los deberes especiales de protección, cuidado y vigilancia".

El caso de Valeria Afanador que conmocionó al país

Valeria Afanador, de 10 años, desapareció durante la jornada escolar del 12 de agosto de 2025 mientras se encontraba en las instalaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe. La desaparición activó una búsqueda en la que participaron organismos de emergencia, Policía, Ejército, Fiscalía, CTI y Bomberos. Durante varios días, equipos especializados recorrieron diferentes zonas de Cajicá y los alrededores del río Frío.

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Las investigaciones posteriores permitieron establecer que la niña había permanecido sola durante varios minutos dentro del plantel. Registros de cámaras de seguridad mostraron que estuvo jugando con un balón y que en varias oportunidades cruzó una cerca que separaba el colegio del río. Según los hallazgos forenses, la muerte se produjo el mismo día de la desaparición por ahogamiento. Los análisis no evidenciaron signos de violencia física ni alteraciones en la ropa que llevaba puesta.

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El pasado 2 de junio de 2026, la Fiscalía Primera de Vida de Zipaquirá confirmó que solicitará audiencia de imputación contra dos integrantes del personal educativo del colegio. Se trata de Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa Prada, quienes enfrentarán cargos por el delito de homicidio culposo ante jueces con función de control de garantías de Cajicá. De acuerdo con el ente investigador, la decisión se adoptó tras analizar las circunstancias en las que ocurrió la desaparición de la menor y las responsabilidades que tenían los adultos encargados de su cuidado dentro de la institución.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co