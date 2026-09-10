Robo a la esposa de un senador fuera de una iglesia en Cali termina en balacera: ¿de quién se trata?

La paz en un templo católico al sur de Cali fue interrumpida con un tiroteo que se registró en la noche de este miércoles 9 de septiembre. Una vez finalizó una misa y los feligreses se dispusieron a retirarse a sus viviendas, unos delincuentes llegaron hasta el lugar para interceptar a una mujer que salía de la iglesia para robarle sus pertenencias.



Los hechos ocurrieron en el sector de Pance, en la iglesia La María, que está ubicada en la avenida Cañasgordas con carrera 126. La víctima del hurto fue identificada como Diana Marcela Molina Orozco, quien es esposa del senador Juan Carlos Garcés, del partido de la U. La mujer habría sido abordada en el parqueadero del templo por hombres armados que le sustrajeron sus joyas (anillos, pulseras), un celular, un bolso en el que había dinero y otras pertenencias.

De acuerdo con la información de la Policía Metropolitana de Cali, los delincuentes inicialmente dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba Molina para intimidarla. Ella habría opuesto resistencia, especialmente cuando pretendían quitarle su celular. Sin embargo, hay una versión que señala que los escoltas que estaban en el lugar se habrían percatado del hecho y reaccionaron con sus armas, lo que causó un tiroteo. El pánico se apoderó de quienes todavía salían de misa y los que estaban en el parqueadero, que buscaron ponerse a salvo como diera lugar. Los ladrones huyeron del lugar en motocicleta.

El senador Garcés se pronunció en redes sociales y dijo que lamenta profundamente la situación de seguridad por la que pasó su cónyuge. “Afortunadamente, ella se encuentra bien. Sus pertenencias fueron hurtadas, pero lo más importante es que no hubo afectaciones a su integridad”. El congresista expresó que la situación resulta preocupante e invita nuevamente a hacer un llamado a las autoridades para fortalecer la seguridad y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. Finalmente, agradeció a quienes expresaron solidaridad y preocupación. “Por fortuna, hoy podemos decir que está bien”.



En Cali se han registrado 8.262 casos de hurto a personas en lo corrido de 2026, con corte hasta el 15 de agosto. Esta cifra presenta una reducción del 23,54 % frente a las cifras de 2025, ya que en la misma temporada ya registraba 10.805 hurtos.

María Paula Rodríguez Rozo

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