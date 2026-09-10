Así será plan piloto de aspersión aérea contra cultivos ilícitos, pero no usarán glifosato

El Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia autorizó un plan piloto del Gobierno para erradicar los cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio. Este compuesto químico -no permitido en la Unión Europea (UE)- es distinto al glifosato, cuyo empleo para combatir los cultivos ilícitos (principalmente, coca), se suspendió en Colombia en 2017 por motivos sanitarios. El glufosinato de amonio está incluido en Clase II (moderadamente peligroso) de la escala de toxicidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por encima del glifosato (clase III, ligeramente peligroso). (Lea también: Gobierno deroga la resolución que prohibía la aspersión aérea con glifosato de cultivos ilícitos)



La resolución, publicada en el Diario Oficial, ordena la ejecución de una "fase experimental controlada, limitada, temporal y ejecutable" mediante aeronaves tripuladas y con el compuesto químico glufosinato de Amonio 200 SL, exclusivamente en los polígonos que sean habilitados para la operación. El piloto tendrá un cupo máximo de 1.000 hectáreas efectivamente tratadas y una duración operacional de hasta siete días calendario, contados desde la fecha del acta de inicio que todavía no se conoce. La ejecución estará a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, que deberá cumplir los instrumentos ambientales, las autorizaciones aeronáuticas y los protocolos sanitarios, ambientales, sociales y de seguridad.



¿Por qué es plan piloto?

El objetivo, según el Consejo Nacional de Estupefacientes, no es reactivar de manera generalizada las fumigaciones aéreas, sino "obtener evidencia científica sobre la eficacia del herbicida, la precisión de las aplicaciones, la posible deriva del producto" y sus riesgos e impactos sobre la salud y el medioambiente. La propia resolución establece que este plan piloto "no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional".

El área de prueba estará ubicada en un único departamento del país, en una zona próxima a una instalación de la Fuerza Pública, aunque la resolución mantiene bajo reserva las coordenadas exactas, la extensión del área, las rutas de vuelo y el cronograma detallado, al considerar que su divulgación podría "comprometer la seguridad de la operación y del personal participante". El documento establece, además, que las zonas seleccionadas deberán excluir áreas protegidas, determinados ecosistemas y espacios donde pueda existir afectación directa a comunidades étnicas sin consulta previa. Si durante la preparación de una operación se detecta una posible afectación de este tipo, el polígono deberá ser suspendido.



Aspersión aérea, suspendida desde 2017

La fumigación aérea de herbicidas fue durante años una de las principales herramientas utilizadas por Colombia para combatir los cultivos ilícitos, especialmente el de la coca, pero el Gobierno de Juan Manuel Santos suspendió en 2015 las fumigaciones con glifosato por motivos sanitarios, debido a denuncias de que generó malformaciones en habitantes de zonas apartadas y que era “posiblemente” cancerígeno. Posteriormente, en 2017, se produjo su suspensión definitiva por orden de la Corte Constitucional, en medio de cuestionamientos por los posibles efectos del producto en la salud de poblaciones campesinas y el medioambiente. Desde entonces, las autoridades han recurrido principalmente a la erradicación manual y a estrategias de sustitución voluntaria de cultivos, aunque la aspersión aérea ha permanecido en el debate como una alternativa para enfrentar el crecimiento de los cultivos de uso ilícito.

A finales de agosto, el Gobierno de Abelardo de la Espriella tumbó la Resolución número 6 de 2015, que había suspendido “el uso del herbicida glifosato en las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea”. La resolución se dio a conocer justo en medio de la visita que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), general Francis Donovan, hizo a Colombia. Ahora, el plan piloto se anuncia después de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y con esto se buscaría precisamente generar evidencia sobre una sustancia diferente al glifosato antes de considerar cualquier eventual programa de mayor alcance. (Lea también: EE. UU. planea que ataques en Latinoamérica contra narcotraficantes ahora sean terrestres)



AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL