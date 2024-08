¿Sabía que en Colombia hay un pueblo donde momifican los cuerpos? Queda cerca de Bogotá

En Colombia, existe un pueblo que ha capturado la atención de científicos y curiosos por igual debido a un fenómeno natural: la momificación espontánea de los cuerpos de las personas fallecidas. Esto, que ha ocurrido de manera inexplicable durante más de 50 años, ha convertido a San Bernardo en un lugar de interés tanto para investigadores como para turistas.

San Bernardo: ubicación y características

San Bernardo es un pequeño pueblo ubicado en el departamento de Cundinamarca, a unos 100 kilómetros al suroeste de Bogotá. Este lugar se encuentra en lo alto de los Andes colombianos, a una altitud de aproximadamente 2.100 metros sobre el nivel del mar. Su ubicación geográfica y su clima particular parecen jugar un papel crucial en el proceso de momificación natural que ocurre en el cementerio local.

Características del clima y el suelo

El clima de San Bernardo es templado y seco, con temperaturas que oscilan entre los 18°C y 24°C durante todo el año. Además, el suelo de la región es rico en minerales y tiene una composición única que, según algunos expertos, podría contribuir a la preservación de los cuerpos. Sin embargo, hasta la fecha, no existe una explicación científica definitiva para este fenómeno.

El fenómeno de la momificación en San Bernardo

El fenómeno de la momificación en San Bernardo fue descubierto por primera vez en la década de 1950, cuando los habitantes del pueblo notaron que los cuerpos enterrados en el cementerio local no se descomponían como era de esperar. En lugar de eso, se momificaban de manera natural, conservando sus rasgos faciales y corporales de manera sorprendente.

Investigación y teorías

A lo largo de los años, varios científicos han visitado San Bernardo para estudiar este fenómeno. Algunas teorías sugieren que la combinación del clima seco, la altitud y la composición del suelo podría ser responsable de la momificación. Otros creen que factores culturales, como la dieta de los habitantes, también podrían influir. Sin embargo, ninguna teoría ha sido confirmada de manera concluyente.

Atracción turística

La momificación en Colombia, y específicamente en San Bernardo, ha convertido al pueblo en una atracción turística. Visitantes de todo el mundo vienen a ver las momias y aprender sobre este fenómeno único. El cementerio ahora cuenta con un museo donde se exhiben algunas de las momias más notables, junto con información sobre las posibles causas de su conservación.