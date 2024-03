¿Salvatore Mancuso quedará libre de inmediato?

Durante la tarde de este lunes, 4 de marzo de 2024, una magistrada de la sala de Justicia y Paz le concedió la libertad a prueba por un periodo de 4 años a Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar quien llegó a Colombia tras ser deportado desde Estados Unidos y se desempeñará como gestor de paz.



La togada tomó esta decisión en favor de Salvatore Mancuso, luego de una diligencia realizada el viernes primero de marzo en la que la Fiscalía General de la Nación consideró que el exjefe paramilitar cumple con los requisitos para acceder a la libertad a prueba.

"Se concederá al postulado condenado Salvatore Mancuso Gómez la libertad a prueba por un periodo de prueba de cuatro años", indicó Luz Marina Zamora en la audiencia de este lunes, 4 de marzo de 2024.

En la audiencia del viernes, la fiscal Magaly Álvarez expresó que la entidad “no se opone a concederle la libertad a prueba” a Salvatore Mancuso, quien, según su concepto, habría realizado aportes de verdad, justicia, reparación y no repetición.

No obstante, Salvatore Mancuso no quedará en libertad este lunes, pues la jueza dijo que se tenía que realizar una verificación en otros juzgados para constatar que no tiene otros requerimientos con la justicia.

Lo anterior, incluyendo la Sala de Justicia de Barranquilla, donde Salvatore Mancuso tiene 33 medidas de aseguramiento en su contra.

¿Quién es Salvatore Mancuso?

Salvatore Mancuso, alias Mono Mancuso, Santander Lozada, Uno quince, Manuel y Triple Cero, fue jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, un grupo paramilitar que tuvo principal injerencia en Córdoba, Urabá y Magdalena.

Tras años de violencia y masacres, Salvatore Mancuso, nacido en Montería producto de la unión entre un italiano y una monteriana, se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004 como máximo comandante del Bloque Catatumbo de las AUC.

En el año 2006, Salvatore Mancuso fue recluido en una cárcel y en medio del proceso, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión lo condenó el 18 de octubre de 2007 a una pena de 40 años de cárcel como coautor de varios delitos.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable para la extradición de Salvatore Mancuso y el 13 de mayo de 2008 se materializó la determinación y fue entregado al gobierno de Estados Unidos.

El 30 de junio de 2015, la Corte del Distrito de Columbia lo condenó a 19 años por el cargo de concierto para fabricar y distribuir cocaína.

Salvatore Mancuso fue deportado a Colombia el 27 de febrero de 2024 y fue designado por el presidente Gustavo Petro como gestor de paz.