Sandra Ortiz habla desde la cárcel: "No he negado que yo fui a la casa de Name"

Por primera vez desde que está detenida, Sandra Ortiz , exconsejera presidencial para las regiones, habló sobre su presunta participación en el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGRD), organismo que se encarga de atender y prevenir emergencias causadas por desastres naturales en el país. Lo hizo en exclusivo con Noticias Caracol.

A mediados de diciembre pasado, Ortiz fue enviada a la cárcel por decisión de la jueza tercera penal municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, quien determinó que "los elementos probatorios aportados por la Fiscalía, en discusión con los de la defensa, sí prevalecen y soportan esa medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario".

Ortiz resultó salpicada en este escándalo luego de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, declaró ante la justicia que ella fue la mensajera para llevar los 3.000 millones de pesos que fueron entregados, supuestamente, al entonces presidente del Senado de la República, Iván Name.

Precisamente, en esta entrevista con Noticias Caracol, la exfuncionaria no negó ni confirmó haber sido la persona que en 2023 llevó esa suma de dinero a la casa del entonces presidente del Senado Iván Name, pero sí aseguró que está dispuesta a contar lo que ella llama "toda la verdad" del escándalo. Entre otras cosas, el nombre de dos personas cercanas al presidente que, asegura, movían los hilos de corrupción, influencias y favores desde la Casa de Nariño.

Ante la pregunta de si ella le entregó dinero a Name, la exfuncionaria no respondió directamente y se limitó a responder: "Yo ya dije lo que tenía que decir (...). Desde el principio que yo hablé, y sigo hablando ante los medios de comunicación y ante el país, es que yo quiero decirles la verdad y hay una historia que contar".

En esa línea, Ortiz señaló, sin embargo, que no ha contado esa historia "porque no tengo garantías. Mi vida está en peligro". Y fue más allá: afirmó que la quieren matar "las personas que están interesadas en que no hable la verdad, que no cuente la historia, porque sí hay una historia para contar".

También dijo que al "principal testigo (del caso) lo asesinaron". Sin dar un nombre, mencionó que él la "acompañó en todo". "No puedo decir más. Prefiero no hablar", puntualizó la exfuncionaria.

Ortiz insistió en el diálogo con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, y Catalina Vargas, periodista de este noticiero, que "no se ha contado la historia" del caso de corrupción. "Mientras no se cuente la historia real y lo que pasó, todo es verdades a medias", afirmó.

Cabe recordar que la Fiscalía le imputó el pasado 29 de noviembre a Ortiz los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos.

El escándalo tiene que ver con la malversación de 46.800 millones de pesos de la UNGRD en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua a poblaciones del departamento de La Guajira mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero.

Las cabezas del gigantesco entramado de corrupción fueron Olmedo López y Sneyder Pinilla, a quienes el presidente, Gustavo Petro, nombró como director y subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), respectivamente.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, Ortiz recibió el dinero en efectivo que "posteriormente la transportó en vehículos oficiales y entregó al entonces presidente del Congreso de la República (Iván Name), con pleno conocimiento del origen ilícito de los recursos".

Desde entonces, el escándalo ha ido creciendo hasta alcanzar a altos funcionarios del Gobierno. Entre los señalados también figuran el hasta hace poco ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien renunció al cargo a solicitud del presidente Petro por verse salpicado dentro del escándalo, y también Carlos Ramón González, quien renunció en julio pasado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

