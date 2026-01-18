Se cumple el sueño de Yeison Jiménez: esto es lo que se sabe del concierto póstumo en El Campín

A través de un comunicado oficial, la organización del “Mi Promesa Tour 2.0” confirmó que el segundo concierto de Yeison Jiménez en el estadio El Campín de Bogotá sí se realizará, pese al fallecimiento del artista, en lo que ha sido descrito como el cumplimiento de uno de sus más grandes sueños profesionales.



Luego de un proceso de análisis conjunto entre la familia del cantante y su círculo más cercano, la empresa 'Sírvalo Pues Eventos' informó que se tomó la decisión de seguir adelante con el espectáculo, concebido como un homenaje a su legado artístico y a la relación que construyó con su público a lo largo de su carrera.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sueño del ‘Aventurero’ tenía previsto realizarse en El Campín por segunda vez, el 28 de marzo, un evento que prometía nuevas sorpresas para los asistentes y que marcaba otro hito en la carrera del cantante. Sin embargo, tras su fallecimiento, el espectáculo no podrá contar con su presencia física, aunque sus sueños, su música y su legado sí vivirán sobre el escenario, esta vez con una nueva fecha confirmada.



Detalles de Mi Promesa Tour 2.0 homenaje al 'Aventurero'

El concierto, denominado “Mi Promesa 2, El sueño del Aventurero”, estaba planeado por el propio Yeison Jiménez como uno de los momentos más importantes de su trayectoria. De acuerdo con los organizadores, el show esta planeado para el 31 de enero y contará con artistas invitados de primer nivel, previamente confirmados, y el espectáculo central estará a cargo de la banda oficial del cantante, con una puesta en escena especial que había sido adelantada por su equipo de trabajo.

Desde la organización señalaron que el evento no solo busca honrar la memoria del artista, sino también ofrecer al público una experiencia que refleje su esencia musical, su mensaje y el impacto que tuvo en la música popular colombiana. “Vamos a cumplirlo juntos. Este será un momento para marcar la historia de la música en Colombia y honrar el legado de Yeison Jiménez", indica la descripción del comunicado.



En cuanto a la boletería, se aclaró que las personas que no puedan o no deseen asistir en la nueva fecha podrán solicitar la devolución del dinero a través de Tuboleta, operador oficial del evento. Este trámite podrá realizarse hasta el 30 de enero de 2026, de acuerdo con los términos y procedimientos establecidos por la plataforma. En caso de no solicitar el reembolso dentro del plazo, se entenderá que el comprador acepta las nuevas condiciones y confirma su asistencia, la cual mantendrá la misma ubicación para todos los que compraron sus boletas.



El anuncio ha generado múltiples reacciones entre seguidores y colegas del artista, quienes han expresado mensajes de apoyo y expectativa frente a lo que será una noche cargada de recuerdos, música y emoción en uno de los escenarios más importantes del país.

Publicidad

Con este concierto, El Campín se convertirá en el escenario de un homenaje póstumo que busca mantener viva la voz, las canciones y el legado de Yeison Jiménez, una de las figuras más influyentes del género en los últimos años.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co