Más allá de la música: los proyectos empresariales que construyó Yeison Jiménez

Más allá de los escenarios, los estadios llenos y los millones de reproducciones de sus canciones, Yeison Jiménez construyó a lo largo de su vida diversos sueños y proyectos empresariales que logró hacer realidad y que dejaron un vacío tras su temprana partida. El nombre del cantante de música popular no solo resonó por su legado artístico, sino también por las iniciativas, empresas y apuestas productivas que desarrolló fuera del ámbito musical y que beneficiaron a decenas de personas.



De acuerdo con el más reciente capítulo de La Red, transmitio por las pantallas del Canal Caracol, Yeison Jiménez no se limitó a ser intérprete y compositor. Pues desde muy joven trabajó para cumplir sus sueños, y fue esa misma disciplina y fuerte vocación emprendedora, logró consolidar al menos nueve empresas vinculadas a distintos sectores económicos. Su faceta como empresario fue tan activa como su carrera artística y se convirtió en una fuente de empleo constante para muchas familias.

YJ Company fue uno de los sueños empresariales más ambiciosos de Yeison Jiménez, se trató de una empresa con múltiples líneas de negocio, entre las que se encontraban la producción y organización de espectáculos, la promoción de conciertos, la compra y venta de bienes raíces y la comercialización de vehículos. De acuerdo con la información conocida, esta compañía contaba con activos cercanos a los 8.492 millones de pesos, lo que la convirtió en uno de los pilares de su estructura empresarial.

Sin embargo, la visión emprendedora del artista no se limitó a ese proyecto. Con el paso de los años, Jiménez incursionó en otros sectores productivos como el mundo de la moda, la producción de miel, el sector hotelero y el desarrollo de una marca propia de barriles para asados.



En varias de estas empresas también figuró como socio junto a familiares cercanos, pues siempre fue una persona solidaria y generosa. Su entorno lo destacó en repetidas ocasiones por el apoyo que brindaba no solo a sus seres queridos y amigos, sino también a personas de la comunidad que acudían a él en busca de ayuda. Se sabé que entregó viviendas a personas vulnerables en su tierra natal, Manzanares, Caldas.



De acuerdo con La Red, el patrimonio total del cantante superaría los 50.000 millones de pesos, cifra que da cuenta de la magnitud del legado empresarial que logró construir además de su carrera artística.

La ganadería una de sus mayores pasiones

Uno de los proyectos que más llamaba su atención estaba relacionado con el sector agropecuario. El artista se involucró directamente en actividades ganaderas y promovió prácticas que, según él mismo había explicado en entrevistas, buscaban un equilibrio entre la producción y el bienestar animal.

Defendía modelos de manejo responsables, alejados del encierro extremo de los animales, y apostaba por sistemas más abiertos y controlados. En este proceso, afirmó haber investigado durante años, aprendiendo de expertos y de otros productores, con el objetivo de aplicar mejoras sostenibles en sus fincas, lo cual logró con estrategias como la implementación de paneles solares.

“Yo no estoy diciendo que soy el que más sé, yo estoy diciendo que soy el que más ha investigado de todos los sectores; a cada persona le aprendo un poquito”, había dicho en una entrevista. Según expertos del sector, esta empresa ha sido una de las más fuertes en competencias equinas.

De acuerdo con información citada por La Red, el valor de los activos de esta empresa estaría alrededor de los 16.000 millones de pesos.

Personas cercanas al entorno laboral del artista han resaltado que, gracias a sus múltiples empresas, se generaron numerosos empleos directos e indirectos. Para muchos trabajadores, Yeison Jiménez no solo fue un cantante reconocido, sino también un empleador que permitió estabilidad económica y oportunidades de crecimiento.

Sin embargo, su trayectoria empresarial no estuvo exenta de dificultades, pues en 2021, el propio 'Aventurero' fue víctima de una estafa de gran magnitud que superó los 4.000 millones de pesos. Según la información judicial conocida, un grupo de personas se hizo pasar por una supuesta organización inmobiliaria y logró ganarse la confianza del artista y su equipo, mostrando vehículos de alta gama, tractomulas e inmuebles que aparentaban solvencia económica.

Con el paso del tiempo, se descubrió que varios de esos bienes tenían documentos falsificados o se encontraban embargados, lo que derivó en la incautación de vehículos y en un proceso penal. La justicia determinó que los responsables hacían parte de una organización criminal dedicada a estafas en distintas ciudades del país. En 2023, los implicados fueron capturados y posteriormente condenados a 12 años de prisión por delitos como estafa agravada, uso de documento falso y concierto para delinquir.

El proceso judicial continuó activo, ya que Yeison Jiménez buscaba recuperar el dinero perdido. De acuerdo con su abogado, antes de su fallecimiento estaba pendiente una audiencia relacionada con el cobro de los perjuicios económicos, los cuales ascienden a una cifra cercana al millón de dólares. Tras su muerte, el caso deberá seguir su curso legal, ahora dentro de un proceso de sucesión, ya que el artista no dejó testamento.

En vida, el cantante hablaba con orgullo de sus orígenes humildes y de haber elegido un camino distinto al que las circunstancias parecían imponerle. Hoy, su historia empresarial se suma a su legado artístico como una muestra de que con esfuerzo, disciplina y dedicación los sueños se pueden cumplir.

