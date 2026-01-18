¿Qué pasará con el concierto de Yeison Jiménez en El Campín? Esto respondió empresario

La trágica y repentina muerte de Yeison Jiménez, una de las figuras más importantes de la música popular colombiana, dejó en suspenso varios proyectos que el artista tenía previstos para este 2026. Entre ellos, uno de los más esperados era el concierto programado para el 28 de marzo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, que ya contaba con una alta venta de boletería y una producción avanzada.

¿Qué pasará con el concierto de Yeison Jiménez en Bogotá?

Ante la incertidumbre de los seguidores, uno de los empresarios del espectáculo rompió el silencio y explicó qué ocurrirá con el evento. En diálogo con Tropicana, Gustavo López, socio de la productora Sírvalo Pues y uno de los organizadores del concierto de Yeison Jiménez, confirmó que la idea no es cancelar el show, aunque sí modificar su enfoque y respetar los tiempos de duelo de la familia del cantante.



De acuerdo con el empresario, el evento continuará, pero bajo un concepto distinto al inicialmente planteado. “Vamos a esperar un tiempo prudente, pero ya estamos en conversaciones con varios artistas para decirles que ahora hay que estar con el género más unidos”, aseguró López en entrevista con la emisora.



El organizador también explicó que la realización del concierto dependerá, en gran medida, de la decisión de los familiares más cercanos de Yeison Jiménez, quienes además hacen parte del proyecto. “El concierto se va a hacer. Hay que esperar que la esposa, la mamá, la hermana Lina, que es nuestra socia, se tomen un tiempo prudente para descansar”, afirmó, dejando claro que no se tomarán decisiones apresuradas en medio del dolor por la pérdida.

Según lo expuesto por el empresario, la intención es que el evento se convierta en un homenaje que permita honrar la trayectoria de Yeison Jiménez y el legado que dejó en la música popular. López destacó que el nivel de los espectáculos que el artista venía ofreciendo marcó un estándar para el género. “Con el nivel en que lo dejó Yeison, toca seguir”, señaló, haciendo referencia a la magnitud del concierto que se estaba preparando para El Campín.



Los proyectos empresariales que construyó Yeison Jiménez

No hay duda de que Yeison Jiménez será recordardo en Colombia no solo por su música sino por el extraordinario ser humano que era. Además, Su disciplina y visión estratégica lo llevaron a fundar y liderar al menos nueve empresas en distintos sectores de la economía, convirtiéndose en un motor de generación de empleo constante para muchas familias.

Uno de sus pilares más robustos fue YJ Company, un conglomerado multifacético diseñado para abarcar diversas líneas de negocio. Esta organización se especializó en la producción y organización de espectáculos, la promoción de conciertos, y la comercialización de vehículos. Asimismo, a través de esta compañía, Jiménez incursionó con fuerza en el sector de los bienes raíces, dedicándose a la compra y venta de inmuebles. Se estima que los activos solo de esta empresa alcanzaban los 8.492 millones de pesos.

Otra de sus grandes pasiones fue el sector agropecuario, donde implementó un modelo de ganadería responsable. Jiménez investigó durante años para aplicar mejoras sostenibles en sus fincas, como el uso de paneles solares y sistemas de manejo que priorizaran el bienestar animal, alejándose del encierro extremo. Este proyecto ganadero destacó especialmente en el ámbito de las competencias equinas y sus activos se valoraron en aproximadamente 16.000 millones de pesos. La diversificación de su portafolio empresarial también incluyó los siguientes sectores:



Moda: incursionó con proyectos en el mundo de la confección y el estilo.

Industria alimentaria: participó en la producción de miel.

Sector hotelero: apostó por inversiones en la infraestructura turística.

Artículos para el hogar: desarrolló una marca propia de barriles para asados.

A pesar de enfrentar desafíos significativos, como una estafa inmobiliaria en 2021 que superó los 4.000 millones de pesos, Jiménez mantuvo su enfoque en el crecimiento productivo. Su éxito empresarial, que según reportes permitió consolidar un patrimonio total superior a los 50.000 millones de pesos, estuvo siempre ligado a su sentido de solidaridad. En su natal Manzanares, Caldas, utilizó parte de su éxito para entregar viviendas a personas vulnerables, demostrando que sus proyectos no solo buscaban rentabilidad, sino también un impacto social positivo.

