Se entregó presunto feminicida de Clara Milena Álvarez: una de sus hijas dice que él la amenazó

Édgar Jair Aguilar Soto, señalado de haber cometido el feminicidio de Clara Milena Álvarez Díaz, se entregó en la tarde del miércoles 23 de abril en la URI de la Fiscalía General de la Nación de Barranquilla, capital de Atlántico. El hombre desapareció en su carro poco antes de que su hija adolescente encontrara el cuerpo sin vida de su madre dentro de una de las habitaciones de la vivienda en la que residían en el barrio Sinaí, del municipio de Soledad.

El sujeto, cuya fotografía fue publicada en redes sociales por conocidos de la víctima para que quien lo identificara lo denunciara, llegó cerca de las seis de la tarde a la URI, acompañado de su abogado, en silencio, y se puso a disposición de las autoridades.

“Él me quitó la felicidad”, aseguró una de sus hijas

En diálogo con Caracol Radio, Paula, una de las hijas de la pareja, reveló que en los últimos días Édgar Jair y su esposa discutían frecuentemente. No obstante, la víctima nunca hizo una denuncia contra su pareja, pero en la Seccional Atlántico de la Fiscalía hay una anotación contra Édgar Jair por el delito de lesiones, aunque no se ha establecido si tiene que ver con algún ataque a Clara Milena, informó El Heraldo de Barranquilla.

El día que le segó la vida a la mujer, en la madrugada del Sábado Santo 19 de abril, el sujeto presuntamente atacó a su pareja con un cuchillo y un martillo. La mujer aún dormía cuando fue golpeada letalmente por quien decía amarla y que, además, era el padre de sus hijos.

El hombre luego abordó el carro y huyó del sitio. Fue el motor del vehículo el que despertó a otra de las hijas de Clara Milena, María Camila, quien encontró a su madre sin vida en una de las habitaciones del inmueble. “Veo un camino de sangre y yo misma entro al cuarto y veo el cuerpo de mi mamá, llena de sangre, con heridas, y yo salí a correr y lo primero que encontré y se lo tiré al vidrio del carro”, afirmó la joven al dialogar con Impacto News.

Clara Milena Álvarez Díaz tenía 44 años Colprensa/Redes sociales

“No puedo cerrar los ojos, no puedo dejar de llorar, estoy afónica de gritar, parece que hubiera sido mentira, una película de terror”, agregó, afirmando que su papá “me quitó la felicidad, la vida, porque mi mamá era todo para mí, porque sabíamos que con él no podíamos contar para nada”.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que, “según la información suministrada por la hija adolescente, de la hoy occisa, manifiesta que encuentra a su madre en una habitación de la vivienda, que sostuvo una riña con su cónyuge y le causa las heridas con un arma blanca y objeto contundente”.

Poco después, el teniente coronel Fernando Carvajal, comandante operativo de la institución en la ciudad, indicó que se produjo “un lamentable hecho en la ciudad de Barranquilla. Específicamente, en el barrio Sinaí, donde una mujer, de 44 años, pierde la vida a causa de múltiples heridas por objeto contundente y arma cortopunzante”. Aunque la víctima de feminicidio tenía heridas en todo el cuerpo, se reveló que las que causaron su deceso fueron provocadas en la cabeza.

“Él me amenazó”

Paula, otra de las hijas de la pareja, admitió en Caracol Radio que se sentía aliviada de que su papá, Édgar Jair, se hubiera entregado, porque había sido amenazada por él.

“Tenemos aún un dolor muy grande, pero a la vez una tranquilidad mayor porque desde el momento en que él hizo eso no podíamos salir a la calle por el miedo de que él estuviera suelto. Principalmente para mí; porque él me amenazó”, afirmó a la emisora.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia



Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea 123 Mujer Antioquia o escribiendo al correo electrónico linea123ma@antioquia.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122 o 018000 919 748

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

PERIODISTA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co