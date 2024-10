Señalan a chofer tras accidente en vía La Mesa: "Le pidió reducir la velocidad y no quiso"

Fueron entregados los cuerpos de las cinco estudiantes de veterinaria que fallecieron en el accidente del bus en la vía Bogotá-La Mesa, Cundinamarca. Una de las jóvenes sobrevivientes narró los momentos de terror que vivió en el siniestro vial.

María Dayana Bernal narró en Noticias Caracol en vivo que el automotor comenzó a oler a quemado, que comenzó a tomar mucha velocidad y cuando llegó a la curva no se pudo detener y chocó.

“Iba tratando de dormir cuando siento un olor muy fuerte a quemado, pero yo no le di tanta importancia. Solo fue cuando yo sentí que todos estaban como gritando, mucha gente moviéndose, entonces mi reflejo fue levantarme y cuando me levanté vi que estábamos bajando muy rápido y el señor no frenaba”, dijo María Dayana.

La joven manifestó que en el momento en que el bus iba a alta velocidad “sentí que nos fuimos del lado izquierdo y no recuerdo más”.

María aseguró que cayó sobre los compañeros, pero quedó atrapada entre hierros retorcidos. Una amiga y varios conductores de otros carros le ayudaron a salir del bus.

La joven estudiante de veterinaria sufrió heridas en los brazos y en la pierna derecha. Actualmente cursa octavo semestre de su carrera.

Estudiante herida en accidente en vía La Mesa entró a cirugía

Otra estudiante, identificada como Dayana Fierro, permanece internada en el hospital de Facatativá. Sus padres están muy preocupados por su estado de salud, dado que la joven entró a cirugía.

La mamá de Dayana Fierro, Mercedes Moreno, narró detalles del accidente: “El señor venía muy rápido y la flota venía oliendo a quemado. Ella se acercó y le dijo al conductor que redujera la velocidad, el señor no quiso, cuando fue que ya perdió el control en la curva y se fue contra el barranco”.

De acuerdo con las autoridades de salud, se espera que en las próximas horas sean dados de alta más estudiantes heridos en el accidente. Sin embargo, algunos tendrán que seguir hospitalizados.

¿Quiénes murieron en accidente en vía La Mesa?

Karen Lorena Camero Galvis, de 18 años.

Valentina Cifuentes Rueda, de 19 años.

Mileidy Katherin Galvis Moreno, de 20 años.

Paula Andrea Camargo Marín, de 20 años.

María Alejandra Blanco Bueno, de 22 años.

Víctimas mortales de accidente en vía Bogotá-La Mesa Bomberos Cundinamarca -

Homenaje a estudiantes muertas en accidente en vía La Mesa

Las familias de las víctimas fatales del accidente en la vía La Mesa llevaron a cabo una velatón la noche del 6 de octubre, en Bogotá, para rendirles un sentido homenaje.

“Nosotras nos hicimos un tatuaje en el primer semestre y ella no merecía morir todavía, por su hija, por su mamá. Ella quería dejarle un legado a su hija”, indicó Daniela Aldana, amiga de una de las víctimas fatales.

Por otra parte, Luisa Moreras, amiga de otra estudiante fallecida, manifestó que “todas y todos los que estamos aquí reunidos compartimos el mismo sueño, el cual es llamado medicina veterinaria. Eso es principalmente lo que nos une y lamento mucho lo que pasó con estas chicas porque en algún momento puede ser alguno de nosotros”.

Padre narra cómo su hijo se salvó de morir en accidente vía La Mesa

Uno de los padres de los lesionados sostuvo que su hijo le contó que, momentos previos al accidente, sintió olor a frenos de carro.

Luis Alfonso Beltrán, padre de Felipe Beltrán, herido en el accidente, indicóque “él dice que sintió un olor, que olía mucho a freno de carro, él se paró y miró al conductor y él vio que estaba chancleteando el pedal del freno”.

Beltrán relató cómo su hijo se salvó de morir en el siniestro que dejó cinco víctimas mortales: “Él dice que se cogió muy duro, pero fue tanto el impacto que él salió volando, dio botes dentro del bus y quedó en una parte debajo del bus, aprisionado”.

Las investigaciones para establecer las causas del accidente continúan.

