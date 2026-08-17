Shakira apoyará reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó: "Dedicaré todo mi esfuerzo"

Shakira llegó este lunes a Quibdó, capital del Chocó, una semana después del terremoto que causó graves daños en distintos municipios del departamento. La artista arribó acompañada de Howard Buffett, empresario y filántropo estadounidense que durante años ha respaldado proyectos sociales y educativos en Colombia. La visita tuvo como uno de sus primeros puntos el Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla, donde Shakira y Buffett fueron recibidos por estudiantes y autoridades departamentales. Desde allí, la artista conoció parte de los daños que dejó el movimiento sísmico y habló sobre las dificultades que enfrentan los estudiantes que no han podido regresar con normalidad a sus instituciones educativas. El terremoto, cuyo epicentro se ubicó en el departamento del Chocó, dejó casi 290 fallecidos, personas heridas, familias damnificadas y daños en viviendas, establecimientos educativos y otras edificaciones.

"Estamos viviendo el dolor que sienten los chocuanos, el dolor de todas las personas damnificadas, el dolor de todos los padres que han perdido a sus hijos. Realmente no hay palabras suficientes para consolar, no hay soluciones mágicas para esto que se está viendo, para tanto dolor, para reparar el dolor. Pero lo que sí sé que hay es un compromiso: un compromiso concreto de estar al lado de todos esos colombianos que han perdido sus casas, de todos esos niños que han perdido sus escuelas, que no pueden regresar al colegio. El compromiso es no soltarles la mano a los chocuanos hasta que cada uno de ellos pueda regresar a tener una vida normal; hasta que cada niño pueda volver a la escuela, pueda volver a su vida, a sus amigos. La tragedia es una tragedia sin igual, pero estamos también orgullosos de poder empezar a dar los primeros pasos para la recuperación, para la reconstrucción", comenzó diciendo.



Shakira anuncia que apoyará construcción de diez nuevas escuelas para el Chocó

Uno de los principales anuncios realizados durante la jornada fue la construcción de diez escuelas nuevas en el departamento del Chocó. El proyecto será desarrollado con el respaldo de la Fundación Pies Descalzos y Howard Buffett, quien ha acompañado diferentes iniciativas de infraestructura social en Colombia. Durante su intervención, Shakira expresó que es importante que los niños puedan volver a sus colegios. "Lo que más me preocupa es que, después de que pase el estado de emergencia, se queden todas esas escuelas sin reconstruir, que quede tanta gente en el olvido y damnificada, y que nuestros niños no puedan volver al colegio", agregó. Por tanto, la cantante afirmó que "vamos a construir 10 escuelas en el Chocó", proyecto que presentó junto a Buffett, el filántropo.

El anuncio se suma a otros recursos que, de acuerdo con Shakira, ya comenzaron a gestionarse para atender la emergencia. La cantante señaló que Global Citizen aportará 500.000 dólares y que Live Nation entregará otros 500.000 dólares. En conjunto, estos recursos representarían un millón de dólares destinados a apoyar la reconstrucción de escuelas destruidas por el terremoto. "He venido también porque quiero llamar la atención de los gobiernos, quiero llamar a la ayuda internacional, quiero llamar la atención del sector privado y de los gobiernos en todo el mundo para que envíen ayuda para la atención, protección, alimento, cobijo, techo y ayuda médica. Llega un momento también en que el Chocó se tiene que reconstruir. El Chocó ha sido un sitio abandonado por muchísimos años y eso no va a pasar ahora. No debemos permitir que eso suceda otra vez".



También anunció reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó

Además de las diez escuelas, Shakira anunció que dedicará esfuerzos a la recuperación de la Universidad Tecnológica del Chocó, una de las instituciones de educación superior más importantes del departamento. La cantante manifestó su preocupación al observar las condiciones en las que quedó la institución y aseguró que trabajará para conseguir los recursos necesarios para su reconstrucción. "Yo voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó", afirmó durante su visita. La artista también hizo un llamado a gobiernos extranjeros, empresas y organizaciones internacionales para que se sumen a la respuesta frente a la emergencia. Mencionó específicamente a los gobiernos de Canadá, Japón y Reino Unido como posibles aliados para apoyar los trabajos de recuperación.



Según indicó la artista, su Fundación Pies Descalzos trabaja en Quibdó desde hace más de dos décadas y ha desarrollado proyectos enfocados principalmente en educación. "Hemos graduado 400 estudiantes, de los cuales el 70% han llegado a la universidad", señaló Shakira al referirse al trabajo desarrollado por la fundación en el departamento. Actualmente Pies Descalzos construye una nueva sede de la institución, con capacidad para 960 alumnos y 6.000 metros cuadrados de área construida, cuya obra figuraba con un avance del 90% en la web de la organización, sin que por ahora se haya informado de posibles afectaciones por el terremoto. El terremoto deja hasta el momento 287 fallecidos, 4.147 heridos y 194 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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