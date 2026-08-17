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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Shakira llegó a Quibdó para visitar colegios afectados por el terremoto que sacudió a Colombia

Shakira llegó a Quibdó para visitar colegios afectados por el terremoto que sacudió a Colombia

Durante su visita, la artista barranquillera recorrerá el Colegio Industrial Carrasquilla y demás zonas más afectadas por el terremoto.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 17 de ago, 2026
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Shakira en Colombia
Archivo - captura de pantalla

La cantante colombiana Shakira llegó este lunes a Quibdó, capital del Chocó, como parte de una visita a los colegios afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el pasado 10 de agosto en el departamento.

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