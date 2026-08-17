Shakira llegó a Quibdó para visitar colegios afectados por el terremoto que sacudió a Colombia

La cantante colombiana Shakira llegó este lunes a Quibdó, capital del Chocó, como parte de una visita a los colegios afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el pasado 10 de agosto en el departamento.

#ATENCIÓN | ¡Shakira está en Colombia! La artista aterrizó en Quibdó, Chocó, para visitar los colegios y las zonas más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Imágenes exclusivas de Noticias Caracol.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉… pic.twitter.com/zNe1QODAfG — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 17, 2026