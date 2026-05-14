¿Sintió el temblor? Reportan nuevo sismo en Colombia hoy, 14 de mayo: magnitud fue de 5,6

Un movimiento sísmico de magnitud 5,6 se presentó en la mañana de este jueves 14 de mayo de 2026 en la región del litoral de San Juan, en el departamento del Chocó. El evento tuvo una profundidad intermedia y fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano. El evento fue percibido en varios departamentos del país, especialmente en el Eje Cafetero y zonas del Valle del Cauca y Antioquia.

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De acuerdo con el boletín sísmico emitido a las 7:48 a. m., el epicentro se localizó en el área de Docordó, en el Litoral del San Juan (Chocó). La profundidad del evento es estimada en 112 kilómetros y su percepción se dio en varias regiones distantes del punto de origen, según reportaron algunos usuarios en la red social X.

El Servicio Geológico Colombiano informó que el evento fue registrado de manera automática y posteriormente validado, además de habilitar el formulario ciudadano para reporte de percepción a través de su plataforma oficial "Sismo sentido" y su sitio institucional Servicio Geológico Colombiano.



Temblor de este 14 de mayo se sintió en varias regiones del país

En redes sociales, habitantes de distintas ciudades reportaron haber sentido el movimiento con diferentes intensidades. En el Eje Cafetero, usuarios en Armenia, Pereira y Calarcá describieron el temblor como prolongado y perceptible en interiores de viviendas. En Risaralda y Quindío se reportó sensación de sacudida sostenida durante varios segundos.



"Terriblemente asustada. En Armenia Quindío sintió muy fuerte", "En Calarcá se sintió fuerte y eterno", "En Ibagué fue muy fuerte", "En Quindío se sintió fuerte", "Se sintió en Palmira, Valle del Cauca", "Se sintió en Cali, en un primer piso de mi vivienda", "Se sintió fuerte en Antioquia", fueron algunos de los comentarios.



#Atención | Reportan temblor durante la mañana de este 14 de mayo de 2026 en Colombia. Le contamos los detalles.



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