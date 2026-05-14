Temblor en Colombia en la madrugada de este jueves: este fue el epicentro y la magnitud

En la madrugada de este jueves, 14 de mayo de 2026, las autoridades reportaron un temblor en Colombia, con epicentro en el departamento del Cesar. El boletín del Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo registrado a las 03:49 a. m., con una magnitud de 2.5.



El evento se localizó cerca del municipio de Estados Unidos, en Becerril (Cesar), a unos 26 kilómetros de distancia, en una zona del nororiente del país cercana a la frontera con Venezuela. Según la información, las coordenadas del epicentro fueron latitud 9.58 y longitud -72.98.

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Se trató de un sismo superficial, es decir, con una profundidad menor a 30 kilómetros, lo que puede hacer que se perciba con mayor facilidad en áreas cercanas, aunque por su baja magnitud es poco probable que haya causado daños. Este tipo de movimientos son relativamente comunes en Colombia debido a su alta actividad sísmica, asociada a la interacción de varias placas tectónicas en la región.

¿Qué hacer durante y después de un temblor?

Durante un temblor, una persona debe mantener la calma y actuar con rapidez pero sin precipitarse. Se recomienda ubicarse en zonas seguras dentro de la vivienda o el edificio, como debajo de mesas resistentes o junto a columnas estructurales, lejos de ventanas, vidrios, objetos que puedan caer o elementos pesados que estén mal asegurados. Si la persona se encuentra en la calle, debe alejarse de postes, fachadas, cables eléctricos y estructuras que puedan colapsar.



En caso de estar conduciendo, lo más prudente es reducir la velocidad y detener el vehículo en un lugar seguro, evitando puentes, túneles y zonas inestables. Es importante no utilizar ascensores y evitar correr, ya que esto puede aumentar el riesgo de accidentes.



Después de que termina el temblor, es fundamental verificar el estado de las personas cercanas y prestar ayuda en caso de ser necesario, especialmente a quienes estén heridos o en situación de vulnerabilidad. Se aconseja revisar posibles daños en la infraestructura, como grietas, fugas de gas o riesgo de colapso, antes de permanecer en el lugar. Asimismo, se debe seguir la información oficial de las autoridades y no difundir rumores o datos no confirmados.

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Es posible que se presenten réplicas, por lo que es recomendable mantenerse en alerta y preparado para evacuar si la situación lo requiere. Finalmente, contar con un plan de emergencia y un kit básico previamente preparado puede marcar la diferencia para afrontar este tipo de eventos de manera más segura y organizada.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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