Suben los arriendos en Cali tras el terremoto: Alcaldía recibe denuncias por cobros excesivos

Tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto, varias familias de Cali han tenido que abandonar temporalmente sus viviendas debido a los daños ocasionados en las estructuras. Mientras avanzan las labores de evaluación y atención de los inmuebles afectados, quienes necesitan encontrar un nuevo lugar para vivir se han encontrado con otra dificultad: el precio de algunos arriendos. La situación fue expuesta por ciudadanos que, al comenzar la búsqueda de casas, apartamentos y apartaestudios en diferentes sectores de la ciudad, aseguran haber encontrado valores superiores a los que se ofrecían semanas atrás.

Y es que los problemas para quienes tuvieron que abandonar sus viviendas no se limitan a encontrar un nuevo lugar para vivir. La Administración Distrital también recibió consultas relacionadas con contratos de arrendamiento que ya estaban vigentes cuando ocurrió el terremoto, puesto que algunos ciudadanos manifestaron que recibieron órdenes preventivas de desalojo de los inmuebles que ocupaban pese a contar con contratos de arrendamiento vigentes. Frente a estas situaciones, la Alcaldía recomendó a los afectados acercarse a los puntos de atención habilitados para exponer cada caso, para "acompañar a los damnificados del terremoto que necesiten alquilar una nueva vivienda digna para trasladarse con su familia"

¿Qué dijo la Alcaldía de Cali sobre los aumentos en los arriendos?

Ante las denuncias, la Administración Distrital anunció que la Oficina de Protección al Consumidor, con el acompañamiento de la Casa del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, recibirá las quejas relacionadas con posibles incrementos injustificados en los precios. Javier Garcés Mosquera, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, explicó que las autoridades han recibido reportes sobre aumentos en diferentes bienes y servicios que están siendo requeridos por los ciudadanos después del terremoto.



"También estamos desplegados en los territorios para recibir cualquier queja o denuncia que tengan los ciudadanos, respecto a variaciones en los precios de bienes o servicios que se estén demandando, o que haya variado su demanda a raíz del incidente del terremoto", indicó el funcionario. La Alcaldía también desplegó personal en distintos puntos de la ciudad para recoger información directamente de los afectados y determinar cuáles casos requieren una investigación.



La recomendación para los ciudadanos es entregar información concreta sobre el inmueble, el precio que se estaba cobrando anteriormente y el valor que actualmente estaría solicitando el propietario o la inmobiliaria. "Si se requieren materiales para construcción y ven que se están incrementando de precio, por favor pongan la queja del lugar donde se presentó el hecho y cuál es la variación que están evidenciando. Así podremos hacer las investigaciones y tomar las medidas o sanciones a las que haya lugar en esos casos puntuales", agregó.



Alcaldía alerta por falsas ofertas de subsidios tras el terremoto

A las dificultades para conseguir vivienda se suma otra alerta de las autoridades: la circulación de mensajes falsos relacionados con supuestos subsidios para las personas afectadas por el terremoto. Según explicó Javier Garcés, personas inescrupulosas estarían enviando mensajes a ciudadanos a través de redes sociales para informarles que fueron seleccionados para recibir un supuesto beneficio económico. Estos mensajes suelen incluir enlaces que solicitan información personal. Las autoridades advirtieron que los datos entregados podrían ser utilizados posteriormente para cometer estafas o realizar cobros fraudulentos.



¿Dónde denunciar los cobros excesivos en Cali?

Las personas que consideren que están siendo afectadas por aumentos injustificados en el precio de los arriendos, materiales de construcción u otros bienes y servicios pueden acudir a los puntos de atención dispuestos por la Administración Distrital. También pueden solicitar orientación a través de la Oficina de Protección al Consumidor y la Casa del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio. Para que las autoridades puedan revisar los casos, es importante conservar documentos, contratos, recibos, publicaciones de los inmuebles, conversaciones con propietarios o inmobiliarias y cualquier otra evidencia que permita comparar los precios antes y después del terremoto.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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