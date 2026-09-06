De la Espriella advierte a secuaces de ‘Bendito Menor’ grabados en funeral: “Tenemos identificados”

El presidente Abelardo de la Espriella presentó el pasado viernes un contundente golpe contra las estructuras delictivas en el Caribe colombiano con la caída de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, uno de los jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Ese día, el mandatario manifestó que “gracias a una operación impecable realizada por nuestra Policía Nacional por un Comando Especial de la Dijín, se dio de baja a uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país, alias Nain o Bendito Menor".

De la Espriella llegó a La Guajira acompañado por integrantes de la cúpula militar y policial para conocer los resultados del operativo, desarrollado en el barrio Los Olivos de Riohacha, en el que también murieron la pareja sentimental de Bendito Menor, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, y dos de sus escoltas, según las autoridades.



Este domingo, en redes sociales, se conocieron videos de lo que fue el funeral de ‘Bendito Menor’, ‘La Bebecita’ y otros dos hombres de los Conquistadores, también conocidos como ‘Los Pachenca’. En esas imágenes se ve a otros presuntos mientras del grupo disparando al aire en una carretera, mientras las carrozas fúnebres de los delincuentes abatidos pasan en frente de ellos.



De hecho, a todo volumen se escuchan canciones en referencia a ese grupo delincuencial, el cual se mueve en el Magdalena y La Guajira. Incluso, el mismo ‘Bendito Menor’ contaba con unos narcocorridos en los que se jactaba de sus crímenes y recorrido en el hampa.

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Luego de conocerse esas imágenes, el presidente De la Espriella manifestó que en esos videos aparecen los bandidos que pretenden seguir controlando territorios y amedrentando al pueblo guajiro. “Los tenemos identificados para sacarlos del mercado delictivo”, mencionó el mandatario.

De acuerdo con De la Espriella, el que pretenda seguir el ejemplo del criminal dado de baja, haciendo referencia a ‘Bendito Menor’, terminará como él. “No voy a tolerar que la cultura de la ilegalidad sea la “normalidad””, apuntó. Reiteró que la orden a la fuerza pública es ir por estos terroristas y darles su merecido, llamándolos “miserables”.

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“Se acabaron las épocas en las que lo malo se vendía como bueno; se acabaron las épocas en las que la escoria de la sociedad era considerada heroica: conmigo, los bandidos no van a tener ni un minuto de tranquilidad”, finalizó.

Este fin de semana, por orden de De la Espriella, el Ejército libra una fuerte ofensiva contra los grupos criminales. En Norte de Santander, luego de los ataques que dejaron tres militares muertos, las autoridades comenzaron un plan para cercar a los delincuentes, principalmente el Eln. Y en Nariño abatieron a siete disidentes de las Farc.

Aquí aparecen los bandidos que pretenden seguir controlando territorios y amedrentando al pueblo guajiro: los tenemos identificados para sacarlos del mercado delictivo



El que pretenda seguir el ejemplo del criminal dado de baja terminará como él: no voy a tolerar que la cultura… pic.twitter.com/b7PLXFKdZO — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 6, 2026

¿Quién era el ‘Bendito Menor’?

Naín Andrés Pérez Toncel, de 26 años, era señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las ACSN y jefe del frente Javier Cáceres. Según información de inteligencia, comenzó su trayectoria criminal en 2019 como sicario al servicio de alias Pinocho, máximo cabecilla de la organización, y posteriormente asumió el control de grupos urbanos en La Guajira.

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Las autoridades lo vinculaban con el narcotráfico y la extorsión en la Troncal del Caribe, así como con homicidios y otras acciones violentas. En 2025 había sido designado como negociador dentro del proceso de paz total, del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), pero posteriormente fue relacionado por las autoridades con varios hechos violentos.

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Con EFE