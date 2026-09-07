Niña de cinco años falleció en Cali por presunta muerte accidental: su hermanito estaría involucrado

Un hogar en el barrio San Marino, de Cali, sufre una tragedia tras la muerte de una niña de cinco años que fue impactada por una bala disparada al interior de una vivienda. El hecho involucraría a su hermano mayor de 7 años y se trataría de un hecho accidental, según información preliminar divulgada por la Personería de Santiago de Cali. El caso habría ocurrido en la mañana de este lunes 7 de septiembre.

Según el pronunciamiento oficial del personero distrital, Gerardo Mendoza Castrillón, el menor de siete años habría encontrado un arma de fuego en el lugar de los hechos. Dicho hallazgo habría desatado la tragedia de una manera hasta ahora desconocida. “Este lamentable caso debe generar una reflexión urgente sobre la responsabilidad de los adultos frente a la tenencia y custodia de armas de fuego. Ningún arma debe permanecer cargada, sin seguro o al alcance de niñas, niños y adolescentes. La prevención y el cuidado son obligaciones ineludibles”, declaró el servidor público.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali confirmó el hecho y reveló que el arma de fuego todavía no ha sido encontrada. El teniente coronel Luis Díaz, comandante del Distrito 2 de Cali, lamentó profundamente el hecho y dijo que la menor de cinco años fue ingresada a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales. De acuerdo con las primeras indagaciones, el hecho, en efecto, habría ocurrido al interior de una vivienda. De manera articulada con el CTI, la policía judicial adelantó los actos urgentes, entrevistas y verificaciones técnicas para poder esclarecer el caso.



La Personería, por su parte, expresó su “solidaridad y acompañamiento a la familia ante esta dolorosa tragedia, que hoy enluta a toda la ciudad” e hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes, esclarezcan plenamente las circunstancias de lo ocurrido y garanticen la protección integral y el acompañamiento psicológico del niño involucrado y de su núcleo familiar. “Desde la Personería Distrital realizaremos seguimiento a las actuaciones institucionales, velando por la garantía de los derechos de los menores y por la activación de las rutas de atención necesarias”, reiteró.

María Paula Rodríguez Rozo

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