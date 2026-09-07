Capturan a hombre que habría abusado y causado muerte de un bebé de tres meses en Pereira

La Policía Nacional informó sobre la captura en Pereira de un hombre requerido por los delitos de homicidio y acceso carnal o acto sexual, relacionados con la muerte de un bebé de apenas tres meses de edad. Los hechos ocurrieron el 17 de septiembre de 2024, cuando el menor fue trasladado hasta la Clínica Los Rosales debido a graves complicaciones de salud que requirieron atención médica especializada. La captura se dio en medio de la operación Ángel, según detalló el coronel Óscar Leonel Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira. El señalado es conocido con el nombre de Cristian, de 20 años, y fue detenido este fin de semana en el municipio de Dosquebradas. Según el comandante, la Policía seguirá con contundencia este caso para averiguar si hay más responsables involucrados.

Durante las valoraciones a la menor que se realizaron de urgencia en el centro asistencial de Dosquebradas, los profesionales de la salud encontraron signos compatibles con el denominado síndrome del niño sacudido, además de otros indicios que hicieron presumir la posible ocurrencia de agresiones de carácter sexual. La gravedad de las lesiones llevó a la realización de diferentes exámenes especializados. De acuerdo con la investigación, los procedimientos permitieron establecer que el bebé presentaba un trauma craneoencefálico severo, lesión que posteriormente ocasionó su fallecimiento.

Los valoraciones llevadas a cabo durante la necropsia dieron cuenta de vejámenes más aberrantes de lo que se pensaba inicialmente. En el desarrollo de las pesquisas, la Policía Nacional tuvo en cuenta los dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que aportaron elementos para confirmar lo que inicialmente que el menor habría sido víctima de agresiones sexuales reiteradas antes de sufrir las lesiones que finalmente provocaron su muerte.



Los peritos forenses encontraron lesiones cicatrizadas compatibles con presuntas agresiones sexuales previas, hallazgo que permitió fortalecer la hipótesis investigativa y orientar las actuaciones judiciales contra quien sería el responsable. Los investigadores también realizaron entrevistas y labores de verificación con personas cercanas al entorno familiar del bebé. Según la información recopilada por las autoridades, quienes tenían contacto permanente y acceso directo al menor eran sus padres, sin que hasta ese momento se identificara la intervención de terceros en su cuidado o custodia.



Con estos elementos, el grupo especializado de la Policía Nacional encargado de la protección de niños, niñas y adolescentes avanzó en la individualización del presunto responsable y logró materializar la orden de captura en su contra.

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La Policía señaló que la captura representa un avance en el esclarecimiento de los hechos y reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia, abuso o vulneración contra menores de edad, especialmente cuando se trata de víctimas en condición de indefensión. La institución aseguró que mantiene sus capacidades investigativas y operativas para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del bebé, identificar a los responsables y ponerlos a disposición de las autoridades judiciales.

El capturado deberá responder ante la justicia por los delitos que le son atribuidos dentro del proceso: homicidio agravado y abuso sexual abusivo en menor de edad. Será la autoridad judicial competente la encargada de determinar su responsabilidad, de acuerdo con las pruebas que sean incorporadas durante el proceso.

María Paula Rodríguez Rozo

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