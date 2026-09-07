Falleció joven atleta que presentó una emergencia médica durante la Maratón de Medellín

La comunidad de corredores recibió una noticia que enluta a la Maratón de Medellín. La organización confirmó este lunes 7 de septiembre el fallecimiento de una de las participantes de la competencia, quien había presentado una complicación de salud durante la prueba de 21 kilómetros.

De acuerdo con la información entregada por la organización, el hecho ocurrió durante la jornada del domingo 6 de septiembre, cuando la joven participaba en la distancia de 21K. Ante la emergencia, fueron activados los protocolos de atención establecidos para la carrera y la corredora recibió asistencia médica en el lugar.

Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial de Medellín para continuar con la atención. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, lamentablemente falleció.



La noticia fue confirmada por Maratón Medellín a través de sus redes sociales, donde la organización expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la corredora.



“Para la comunidad runner, hoy es un día de profunda tristeza. Nos unimos para expresar nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de una de nuestras corredoras”.

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También agregó: “Desde Maratón Medellín lamentamos profundamente la partida de una integrante de nuestra comunidad, quien hizo parte de una jornada que para miles de corredores representa pasión, esfuerzo y amor por correr”.

La organización había informado que, durante la emergencia, también recibió ayuda de una profesional de la salud que participaba en la carrera. Después de recibir la primera asistencia, fue trasladada a una institución médica de la ciudad.

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La Maratón de Medellín se desarrolló el domingo 6 de septiembre con diferentes distancias y reunió a más de 25.000 corredores, de acuerdo con la información previamente reportada sobre la competencia. Las pruebas contemplaron recorridos de 10, 21 y 42 kilómetros.

Para la comunidad runner, hoy es un día de profunda tristeza. Nos unimos para expresar nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de una de nuestras corredoras. pic.twitter.com/MnCTtv78LG — Maratón Medellín Sistecrédito (@MaratonMedellin) September 7, 2026

Otra emergencia en la jornada

Durante la jornada, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se había referido a dos corredores que presentaron emergencias médicas durante la competencia.

En ese momento, el mandatario mencionó el caso de Juliana, de 20 años, quien, según informó, presentó un paro cardíaco durante la carrera. También habló de Mario Alberto, de 39 años, quien sufrió convulsiones y tenía antecedentes de epilepsia.

“Fueron trasladados a centros asistenciales y están siendo atendidos con urgencia. Un abrazo para su familia y amigos. Orando por su recuperación”, expresó entonces el alcalde.

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La organización había señalado que ambos casos fueron atendidos mediante los protocolos médicos establecidos y que los participantes fueron trasladados a centros asistenciales para continuar con su valoración.

Tras conocerse el fallecimiento de la joven corredora, Maratón Medellín reiteró su solidaridad con sus familiares y seres queridos y manifestó que su prioridad es acompañarlos y respetar este momento.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co