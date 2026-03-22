Temblor de magnitud 4,1 sacude al Chocó en la mañana de este 22 de marzo: características del sismo

Un sismo de magnitud 4.1 se registró en la mañana de este 22 de marzo de 2026 en el departamento del Chocó, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en el país.

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De acuerdo con el informe oficial, el movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Bagadó y se presentó a las 10:15 a.m. , con una profundidad de 88 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo intermedio. La ubicación exacta fue establecida en las coordenadas 5,45° de latitud y -76,23° de longitud.

En cuanto a los puntos más próximos al epicentro, el reporte detalló que el temblor se localizó a corta distancia de varias poblaciones rurales del mismo municipio. Entre ellas se encuentran Vivícora, ubicada a tan solo 2 kilómetros del punto de origen; Boca de Enterra, a 5 kilómetros; y Mazura, a aproximadamente 6 kilómetros, todas en jurisdicción de Bagadó.



Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas como consecuencia de este movimiento telúrico. Sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo en la zona y recomiendan a la ciudadanía estar atenta a la información oficial.



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