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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Temblor de magnitud 4,5 se registró en Chaparral, Tolima, este miércoles 23 de septiembre

Temblor de magnitud 4,5 se registró en Chaparral, Tolima, este miércoles 23 de septiembre

El Servicio Geológico Colombiano reportó un movimiento sísmico de magnitud 4,5 y profundidad superficial, registrado a las 3:09 de la tarde.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Temblor hoy en Colombia de magnitud 4,5: epicentro
Temblor hoy en Colombia de magnitud 4,5. -
SGC

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre un sismo ocurrido este miércoles 23 de septiembre de 2026, a las 3:09 p. m., hora local, con epicentro en el municipio de Chaparral, Tolima. De acuerdo con el boletín preliminar, el movimiento tuvo una magnitud de 4,5 y fue clasificado con profundidad superficial. La entidad indicó que los municipios más cercanos fueron Roncesvalles, a 20 kilómetros; San Antonio, a 22 kilómetros, y Chaparral, a 24 kilómetros.

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La entidad invitó a las personas que hayan sentido el movimiento a reportarlo a través de su plataforma Sismo Sentido.

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