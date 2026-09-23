¿Cómo consultar los resultados de las pruebas Saber 11 del Icfes? En esta fecha se publicarán

Miles de estudiantes en Colombia se encuentran a la espera de conocer los resultados de las pruebas Saber 11, uno de los exámenes más importantes dentro del sistema educativo del país. Los puntajes obtenidos en esta evaluación suelen ser tenidos en cuenta por universidades públicas y privadas dentro de sus procesos de admisión, además de servir como un referente para que los jóvenes conozcan su desempeño académico al finalizar la educación media.



La evaluación fue presentada el pasado 26 de julio de 2026 por estudiantes de grado 11, así como por personas inscritas en las modalidades de Pre Saber y Validación del Bachillerato. De acuerdo con las cifras divulgadas por el Icfes, más de 500.000 personas participaron en la jornada correspondiente al calendario A. La expectativa crece a medida que se acerca la divulgación de los resultados individuales, pues estos permiten conocer el rendimiento alcanzado en cada una de las áreas evaluadas y ofrecen información utilizada por instituciones de educación superior durante sus procesos de selección.



Fecha de publicación de los resultados de las pruebas Saber 11

De acuerdo con el cronograma oficial publicado por el Icfes, los resultados individuales de las pruebas Saber 11 calendario A estarán disponibles el próximo viernes 25 de septiembre de 2026. La fecha también fue ratificada recientemente por la entidad en una comunicación oficial en la que recordó que más de medio millón de participantes podrán acceder a sus reportes individuales desde esa jornada. Por su parte, los resultados correspondientes a las pruebas Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico serán publicados posteriormente, el 2 de octubre de 2026, según el mismo calendario institucional.



¿Qué evalúan las pruebas Saber 11?

El examen Saber 11 es una evaluación estandarizada aplicada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) para medir las competencias desarrolladas por los estudiantes al finalizar la educación media. Según la entidad, la prueba está compuesta por cinco áreas principales del conocimiento: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.

A través de estas pruebas se busca establecer el nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes en diferentes habilidades relacionadas con la comprensión lectora, el razonamiento matemático, el análisis de fenómenos sociales, la interpretación de conceptos científicos y el manejo de una lengua extranjera. Los resultados no funcionan bajo una lógica de aprobar o perder el examen. En cambio, permiten establecer puntajes y niveles de desempeño que facilitan la interpretación de las competencias demostradas durante la evaluación.



Cómo consultar los resultados de las pruebas Saber 11

Para conocer el puntaje de las pruebas Saber 11, los estudiantes deben ingresar al portal del Icfes, acceder a la sección Resultados, seleccionar la opción Saber 11, diligenciar el tipo y número de documento de identidad (o el número de registro), completar la validación de seguridad y consultar o descargar el reporte individual con los resultados. El documento incluirá el puntaje global, los resultados obtenidos en Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, además de los niveles de desempeño y percentiles correspondientes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL