Así está la tensa situación en Santa Marta por ataques armados del grupo criminal ACSN

Es tensa la situación de orden público en Santa Marta luego de los hechos terroristas de las últimas horas que obligaron al cierre de locales comerciales y a la paralización del servicio de transporte público. Abelardo de la Espriella viajó hasta la capital del Magdalena para atender la emergencia. A esta hora, Santa Marta permanece militarizada y con un enorme despliegue de fuerza pública. Y es que 'La perla de América' no es el único territorio que está siendo el blanco de los criminales, pues también se han presentado situaciones de violencia en Uribia, Ciénaga, Riohacha y en vías perimetrales.

El Ejército y la Policía Nacional adelantan una ofensiva contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y, después de abatir a alias Cholo y siete señalados integrantes de dicho grupo criminal, en las últimas 24 horas se han presentado actos terroristas como disparos al comercio y la quema de vehículos.

Según el Ministerio de Defensa, los actos de delincuenciales de las últimas horas responden a una retaliación desesperada de la ACSN tras la baja de José Luis Pérez Villanuev alias Cholo, segundo cabecilla del grupo, y 10 de sus integrantes. “La Fuerza Pública mantiene el control de cascos urbanos y vías, con capturas en flagrancia e incautaciones. Además, mantiene la acción directa en contra de alias 200, Pinocho y Patiliso”, indicó la cartera.



Tras los operativos realizados por la Policía Nacional, indicó Mindefensa, las autoridades desplegaron una ofensiva que deja hasta el momento 9 capturados, quienes serán judicializados por los delitos de terrorismo, porte ilegal de armas, receptación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.



En el Magdalena se han presentado estos resultados operacionales: una captura en Guachaca, en posesión de $43 millones de pesos en efectivo producto de economías ilícitas; una detención en Santa Marta por el delito de terrorismo; y 2 capturas en Ciénaga por el delito de receptación.

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En medio de los operativos y la retaliación de los ilegales, Santa Marta, durante la tarde del martes, estuvo vacía, sin negocios abiertos, los comerciantes tienen miedo y preocupa el turismo en la ciudad. Los mismos criminales grabaron videos disparando contra los negocios que abrieron sus puertas e intimidaron a la población.

En Uribia, La Guajira, criminales atacaron con explosivos la línea ferrea de Cerrejón. A través de un comunicado, la empresa indicó que "rechazamos el atentado ocurrido aproximadamente a las 10:45 p.m. del 22 de septiembre contra nuestra infraestructura férrea, a la altura del kilómetro 60 en jurisdicción del municipio de Uribia, que afectó un tren que se movilizaba vacío en dirección sur. Nuestro personal fue evacuado de manera preventiva. La evaluación de los daños se realizará una vez las condiciones de seguridad permitan el ingreso a la zona".

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Agregó la compañía que "mantenemos coordinación permanente con las autoridades. El Ejército Nacional ha desplegado tropas desde primeras horas de este 23 de septiembre para asegurar el área y acompañar la inspección de la infraestructura". También señaló que "este es el sexto atentado que hemos registrado este año contra nuestra infraestructura. Lamentamos profundamente que estos hechos continúen poniendo en riesgo a las personas y afectando una infraestructura fundamental para la operación de Cerrejón, para La Guajira y para el país".

Con aviones Kfir, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional patrullan las ciudades de Santa Marta y Riohacha, las carreteras y zonas rurales, para facilitar las actividades cotidianas y contrarrestar cualquier nuevo ataque del grupo paramilitar.