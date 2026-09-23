Reforma tributaria en Bogotá: ¿cuánto subiría el impuesto predial y en qué estratos? Galán explicó

Este miércoles en el Concejo de Bogotá se discute uno de los puntos claves para la capital del país y tiene que ver con una reforma tributaria que, según la Alcaldía, va a ayudar a financiar, por ejemplo, el alumbrado público. El alcalde Carlos Fernando Galán habló con Noticias Caracol y explicó por qué es importante esta reforma para la ciudad.

Los tres puntos de la reforma tributaria en Bogotá

El mandatario local indicó que “este proyecto tiene tres ejes principales: uno es que Bogotá tiene que modernizar su sistema de alumbrado público. En Colombia, 840 municipios cobran el alumbrado público. Lo hace, por ejemplo, Soacha, Chía, Cajicá, todos los municipios vecinos de Bogotá. Bogotá no lo hace. Y hacerlo nos va a permitir hacer una inversión que modernice el sistema de alumbrado, que tengamos mejor iluminación, pero también tengamos telegestión, que es la posibilidad de controlar de manera remota las luminarias y además habilitar una red de internet de las cosas en Bogotá para conectar cámaras en cada poste, para conectar sensores en cada poste que midan la calidad del aire, inclusive algunos que puedan mirar a los cerros para detectar incendios. Ya muchas ciudades del mundo han avanzado en que el alumbrado público no es solamente para iluminación, que eso es importante, de por sí ayuda a la seguridad, sin lugar a dudas, sino que además avanzan a un alumbrado público que sirva como habilitante para una red inteligente en la ciudad”.

Agregó Galán que “el segundo componente tiene que ver con atracción de inversión. Bogotá tiene que seguir atrayendo inversiones. Queremos generar incentivos para que vengan a invertir a Bogotá y también quienes están en Bogotá y tienen ya inversiones puedan crecer esas inversiones, hacer nuevas inversiones, generando empleo para la ciudad y generando oportunidades”.



El tercer componente de la reforma tributaria en Bogotá, explicó el alcalde, tiene que ver con “una simplificación del sistema tributario que va a reducir el número de tarifas de ICA, lo va a simplificar y además va a lograr algunos recursos adicionales por cuenta de unos contribuyentes, pero también una reducción por cuenta de otros. En la práctica, sectores como los bancos, las actividades financieras, comercialización de vehículos y alcohol y tabaco van a aportar más, pero el 89% de las industrias en Bogotá van a aportar menos y el 82% de los comercios van a aportar menos”.



Sobre la pregunta del porqué los ciudadanos tienen que pagar demás por el alumbrado público, teniendo en cuenta que el Distrito tiene fondos para el alumbrado, Galán explicó que “en todas las ciudades de Colombia, en 30 de 32 ciudades capitales, solamente Manizales y Bogotá, hay un cobro de alumbrado público independiente que es específico, que es estable, que se garantiza porque es una destinación específica que se utiliza para eso, para el alumbrado público. En Bogotá no. En Bogotá sale el presupuesto de la ciudad y obviamente impide hacer otras inversiones. Entonces, nosotros queremos generar, primero, un ingreso estable y garantizado para el alumbrado público y segundo habilitar recursos suficientes para modernizarlo. Bogotá está mal iluminada. Bogotá tiene una cantidad de barrios llenos de redes de cables por fuera. Queremos avanzar más rápidamente en soterramiento de todos esos cables y mejorar la iluminación es muy importante para acelerar ese proceso y para que eso que se va a hacer de inversión sea de la ciudad, se requiere que se apoye este proyecto de acuerdo que está en el Concejo”.

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El alcalde sostuvo que serán los bancos lo que pagarán más con la reforma tributaria en Bogotá. Ante la pregunta de si esos costos se trasladarán a los ciudadanos, Galán indicó que “en Bogotá tenemos una tarifa de 14x1000 de ICA por actividades financieras hoy y hay ciudades como Barranquilla que tienen más del doble que Bogotá y no tenemos ningún conocimiento de que en Barranquilla tenga un costo adicional pedir un crédito. Eso no se traslada automáticamente de manera lineal al ciudadano. Eso no lo hemos identificado así”.



Impuesto predial subiría en los estratos 4, 5 y 6 con la reforma tributaria en Bogotá

Por último, las personas que pagan predial en estratos 4, 5 y 6 tendrán que pagar una sobretasa si se aprueba la reforma tributaria en Bogotá. En el estrato 4, por ejemplo, la tasa estaría por encima de los 100.000 pesos. Galán indicó frente a esto que, “básicamente, el alumbrado público se cobra por dos vías: uno por la factura de energía, así lo pagan los ciudadanos de 840 municipios de Colombia, o sea, todas las ciudades lo pagan por esa vía en la factura de energía y está vinculado a la proporción de cuánto consumen ellos de energía. Entonces, si hay un sitio que consume mucha energía, paga más de alumbrado. Nosotros vimos que en la ley se contempla la posibilidad de hacer una sobretasa al predial que no tiene el riesgo de, por ejemplo, si aumenta el costo de la energía, que se aumente. No se va a aumentar porque está desvinculado a eso. ¿Y cuánto es? Estrato 1, 2 y 3 no pagarán alumbrado público; 4, 5 y 6 sí. ¿Cuánto es en promedio? Un estrato cuatro, en promedio, va a pagar alrededor de 11.000 pesos mensuales, un estrato 5 alrededor de 19.000 pesos mensuales y estrato 6 alrededor de 29,000 pesos mensuales. Ese es el promedio por estrato. Creemos que, sin lugar a dudas, es un pago. No estoy desconociendo que es un pago, que es un costo para los, pero creemos que no es tan elevado y además habilita para que podamos modernizar por completo el alumbrado público. O sea, la retribución que van a tener quienes aporten esto en Bogotá va a ser inmensa porque vamos a mejorar las condiciones de soportes urbanos, iluminación, habilitar red de internet de las cosas”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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