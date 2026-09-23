¿Quiénes son las ACSN y cómo impactó en su organización criminal la caída de alias Cholo?

El Gobierno nacional desplegó este miércoles más de 1.100 integrantes de la fuerza pública en Santa Marta luego de la violencia desatada por las paramilitares Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), y aseguró que mantiene el control de esta ciudad turística. El mandatario, que lideró durante la madrugada una reunión de seguridad con autoridades locales y nacionales en la ciudad, anunció que más de 500 soldados estarán desplegados en Santa Marta junto a más de 600 policías, en un dispositivo de seguridad que también se extenderá hasta el vecino municipio de Ciénaga. "Nuestra fuerza pública tiene controlado el orden público, la seguridad, tanto en Santa Marta como en Ciénaga y, por supuesto, en la troncal del Caribe", dijo el mandatario en referencia a la mayor carretera del norte del país.



El presidente Abelardo de la Espriella dio en la red social X un "parte de tranquilidad" a los habitantes y aseguró que su Gobierno irá por los responsables de la alteración al orden público en la región. "Tengan la certeza que dentro de poco vamos a dar con los causantes de toda esta estrategia de terror. Alias Pinocho, alias Patilizo, alias Flash o Comando y alias Jacob o Comando 45, narcoterroristas de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada: voy por ustedes", zanjó.

La ciudad amaneció este miércoles con una actividad reducida en algunos sectores -comercios cerrados, escasa presencia civil en las calles- después de los ataques del martes contra vehículos y establecimientos comerciales. El Ministerio de Defensa informó que el despliegue militar incluye unidades de fuerzas especiales, vigilancia fluvial y sobrevuelos continuos de la Fuerza Aérea sobre Santa Marta y sus corredores periféricos.

Roberto García Alonso, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, explica que esta crisis “no surge de la nada”, pues desde el año pasado la Defensoría del Pueblo había advertido sobre la consolidación territorial de las ACSN y su disputa con tanto con del Ejército Gaitanista como con el Clan del Golfo en Magdalena, La Guajira y el Cesar. También explica que “una respuesta coercitiva como esta puede ser necesaria para impedir que un grupo armado imponga un paro sobre la población, pero recuperar físicamente las calles no equivale necesariamente a recuperar el territorio”. De ahí que como bien señala, “una respuesta coercitiva puede ser necesaria para imponer el paro armado, pero eso no significa recuperar realmente la seguridad en la zona”.



¿Quiénes son las ACSN?

Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) señala que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) se ha consolidado como uno de los principales actores armados del Caribe colombiano. "Son el resultado de décadas de transformaciones del crimen organizado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Su historia está estrechamente ligada a la evolución de las estructuras armadas que surgieron tras la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona y a la consolidación de un modelo de control territorial basado en el dominio de economías legales e ilegales, la regulación de la vida cotidiana y el ejercicio de violencia sobre las comunidades", explica el análisis consignado en un informe titulado Control total.



Según la organización, hoy ese grupo criminal "mantiene influencia principalmente en Magdalena, Cesar y La Guajira, donde controla rentas asociadas al narcotráfico, la extorsión y otras economías ilícitas". Sin embargo, "distintas alertas advierten sobre la expansión de su incidencia hacia municipios de Santander y Norte de Santander, mientras la confrontación con el Ejército Gaitanista de Colombia ha profundizado los impactos humanitarios sobre las comunidades de la Sierra Nevada".



¿Por qué hoy son noticia?

Santa Marta amaneció este miércoles con calles vacías y comercios cerrados pese al despliegue militar ordenado por el presidente De la Espriella luego de la ola de violencia desatada por las ACSN. La tensión se mantiene mientras transcurre el plazo de 48 horas anunciado por las ACSN, que comenzó el lunes después de una operación de la fuerza pública en la Sierra Nevada en la que murió alias Cholo, señalado como segundo cabecilla de esa organización armada ilegal. Aunque las autoridades insisten en que la situación está bajo control, los reportes sobre la actividad en las calles muestran una ciudad que todavía no recupera completamente su dinámica habitual y medios locales han informado además de afectaciones al transporte y del cierre de establecimientos por temor a nuevas acciones de los grupos armados.



¿Cómo quedan las ACSN tras la muerte de 'Cholo', segundo cabecilla?

Para Roberto García Alonso, la muerte de alias Cholo afecta dos capacidades importantes de ese grupo paramilitar. Según las autoridades, era el segundo cabecilla, por debajo de alias Pinocho, y además cumplía funciones financieras y de articulación de rutas de narcotráfico. Así las cosas, "el golpe no es únicamente simbólico: sino que afecta mando, financiación y coordinación operativa".



García Alonso detalla que en organizaciones armadas de este tipo hay un efecto paradójico, tal y como se vio con los carteles mexicanos: "descabezar puede debilitar y, al mismo tiempo, desordena el grupo". La salida de 'Cholo', agrega, "abre ahora dos escenarios plausibles a mi juicio: sucesión relativamente ordenada bajo 'Pinocho'; que se abra una competencia entre mandos intermedios y esto supondrá luchas y enfrentamientos internos por recursos y territorios y la posible fragmentación en estructuras con mayor autonomía local. No sabemos todavía cuál se impondrá".



¿Qué capacidad tienen las ACSN?

El profesor García Alonso explica que "una estructura con funciones diferenciadas: mandos, componente financiero y redes locales dedicadas a extorsión y control de actividades económicas en Santa Marta y municipios de alrededor". A su juicio, "por lo pronto no hay evidencia pública por ahora, de una fractura abierta de la organización". De hecho, explica que la ola de violencia que se desató muestra un propósito, "al menos en el muy corto plazo, de intentar demostrar que conserva capacidad coercitiva pese a la pérdida de su segundo mando".

¿Qué implica militar Santa Marta?

Por ahora, las acciones del Gobierno están enfocadas en reforzar la presencia y las operaciones de Fuerzas Militares y Policía para recuperar el control territorial. "Esto no significa, que la autoridad civil de Santa Marta haya sido sustituida por una autoridad militar. El propio Gobierno ha presentado la actuación como una operación dentro del marco constitucional y legal", afirma Roberto García Alonso.

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