A la cárcel empleado señalado de golpear a su jefa tras una discusión en pastelería de Bogotá

Una jueza de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre señalado de haber golpeado y amenazado a su empleadora en su lugar de trabajo en Bogotá. Los hechos ocurrieron en una pastelería, en medio de una discusión entre la mujer y su empleado, quien la llevó a un espacio cerrado del establecimiento para atacarla.



A la cárcel hombre que golpeó a su jefa

Como Racifo Jesús Acosta Lizardo fue identificado el sujeto que el pasado 23 de julio habría agredido gravemente a su empleadora en una pastelería ubicada en la localidad de Usaquén, en Bogotá. Según la denuncia en su contra, ese día Acosta Lizardo y la mujer tuvieron una discusión cuando el hombre le reclamó el pago anticipado de su salario, pero ante la aparente respuesta negativa de su jefa, el sujeto procedió a golpearla.

Presuntamente, el hombre reaccionó de manera violenta ante la respuesta de su empleadora dentro del establecimiento, en la zona de mesas en la que se atiende a los comensales, y la golpeó hasta que la dejó en el suelo. Sin embargo, el ataque a la mujer no terminó en el momento en el que la derrumbó con un puñetazo en su ojo izquierdo, según detalló el fiscal.

En ese momento, la habría llevado hacia otra parte de la pastelería menos visible por los clientes y otros empleados, donde continuó golpeándola y amenazándola. Fueron los gritos de auxilio de la mujer los que terminaron alertando a la comunidad, que acudió al punto para impedir que el hombre siguiera atacándola y alertaron a las autoridades.



Ante los golpes que el sujeto le propinó, la empleadora tuvo que ser trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica por las heridas. Con la evidencia del ataque, la Fiscalía solicitó una orden de captura conta Racifo Acosta, la cual se hizo efectiva el pasado lunes 21 de septiembre en Bogotá.



El señalado fue presentado recientemente ante una juez de control de garantías, donde un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa. Aunque Racifo Acosta no aceptó cargos, con la evidencia presentada por el ente investigador, la juez decidió enviar al hombre a un centro carcelario mientras se sigue avanzando en su proceso para determinar su condena.

Por las graves agresiones contra una mujer en una pastelería de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Racifo Jesús Acosta Lizardo, señalado de atacarla el pasado 23 de julio tras una discusión por el pago de un salario. La… pic.twitter.com/Ko9UR7iRAA — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 23, 2026

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Líneas de atención en Bogotá para denunciar actos de violencia

Si usted es víctima o conoce a alguna mujer en situación de riesgo o violencia de género en Bogotá, recuerde que no está sola y que cuenta con canales institucionales para recibir atención inmediata y gratuita:



Línea 123: Comuníquese para atención de emergencias o situaciones de peligro inminente.

Comuníquese para atención de emergencias o situaciones de peligro inminente. Línea Púrpura Distrital (01 8000 112 137 / WhatsApp 300 755 1846): Solicite orientación psicosocial y jurídica las 24 horas del día.

Solicite orientación psicosocial y jurídica las 24 horas del día. Línea 155: Contacte a la Policía Nacional para recibir asesoría especializada en violencia de género.

Contacte a la Policía Nacional para recibir asesoría especializada en violencia de género. Línea 122: Acuda a la Fiscalía General de la Nación para interponer denuncias.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co