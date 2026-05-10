Temblor en Colombia en la tarde de este Día de las Madres, 10 de mayo de 2026: epicentro y magnitud

En la tarde de este domingo, 10 de mayo de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un evento sísmico en el departamento de La Guajira. De acuerdo con el boletín actualizado emitido por la entidad, el temblor ocurrió a las 17:46 hora local y tuvo como epicentro el municipio de Uribia.



El informe técnico detalla que el sismo alcanzó una magnitud de 3.9. La localización exacta del epicentro se situó en las coordenadas de latitud 11.71 y longitud -72.26, ubicándose a 0 kilómetros de la cabecera municipal de Uribia. Uno de los factores determinantes en la percepción de estos fenómenos es la profundidad, que en este caso fue de 56 kilómetros. Esta cifra sitúa al evento en una categoría de profundidad intermedia, lo que generalmente influye en que la energía se disipe de manera distinta a los sismos superficiales (aquellos con menos de 30 km de profundidad).

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El mapa de intensidad y localización proporcionado por el SGC muestra que el movimiento telúrico se originó en la zona norte de la península de La Guajira. Entre los centros poblados más cercanos al punto de origen se encuentra Riohacha, la capital del departamento, así como diversas estaciones de monitoreo que registraron la señal sísmica en la región.

Aunque el boletín oficial no detalla daños materiales o afectaciones específicas, el área de influencia directa abarcó el municipio de Uribia y zonas circundantes de la alta Guajira. Es importante recordar que la información proporcionada por el SGC en sus boletines preliminares y actualizados está sujeta a revisiones técnicas constantes a medida que se procesan más datos de las estaciones sismológicas.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Fuera de la información específica contenida en la fuente sobre este evento, es fundamental comprender el contexto geológico del país para explicar la frecuencia de estos hechos. Es importante aclarar que la siguiente explicación no proviene de la fuente proporcionada y se incluye para dar respuesta completa a su solicitud; se recomienda verificar esta información con literatura geológica especializada.



Colombia es una nación sísmicamente muy activa debido a su ubicación geográfica en la esquina noroccidental de Suramérica. El país se encuentra en el punto de convergencia de tres grandes placas tectónicas: la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe.



Subducción: En la costa del Pacífico, la Placa de Nazca se desplaza hacia el este y se introduce debajo de la Placa Sudamericana. Este proceso, conocido como subducción, es responsable de gran parte de la sismicidad en el occidente y centro del país, así como de la formación de la cordillera de los Andes. Interacción en el Caribe: En la zona norte, donde ocurrió el sismo de hoy, la interacción entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana también genera esfuerzos significativos en la corteza terrestre. La región de La Guajira está influenciada por sistemas de fallas importantes, como la falla de Oca-Ancón, que acomodan el movimiento entre estas placas. Fallas Geológicas: Además del movimiento de las placas, el interior de Colombia está atravesado por numerosas fallas geológicas activas (como la de Romeral o la del Piedemonte Llanero). Estas son fracturas en la corteza que acumulan energía y la liberan súbitamente en forma de terremotos.

Debido a esta configuración, el Servicio Geológico Colombiano monitorea el territorio las 24 horas del día, registrando en promedio 2,500 sismos al mes, aunque la gran mayoría son imperceptibles para la población. El evento de magnitud 3.9 en Uribia es un recordatorio de la dinámica constante de nuestro subsuelo. Se recomienda a la ciudadanía seguir las fuentes oficiales y mantener siempre preparados los planes de contingencia ante eventos naturales.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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