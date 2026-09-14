Temblor en Chocó de 4.3 en la mañana de este lunes 14 de septiembre: hubo réplica 4 minutos después

Un evento sísmico de magnitud 4.3 y profundidad intermedia se registró este lunes 14 de septiembre de 2026 en el occidente del país. Conozca el informe oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y los detalles del epicentro, así como una réplica registrada minutos después en la misma zona.



Reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC)

De acuerdo con el boletín actualizado emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico principal ocurrió a las 09:57 hora local del lunes 14 de septiembre de 2026.

Los parámetros técnicos del evento principal reportados por la Red Sísmica Nacional son los siguientes:



Magnitud: 4.3

4.3 Epicentro: Localizado a 7 km de Sipí (Chocó)

Localizado a Coordenadas geográficas: Latitud 4.61 y Longitud -76.69

Latitud 4.61 y Longitud -76.69 Profundidad: 43 km (clasificada como profundidad intermedia, al ubicarse dentro del rango de 30 a 120 km)

Posteriormente, a las 10:01 hora local, el SGC confirmó una réplica en la misma región con una magnitud de 3.7, localizada a 11 km de Sipí (Chocó) y con una profundidad de 46 km (Latitud 4.57, Longitud -76.68).

Según los reportes de percepción recopilados por la entidad técnica, los temblores fueron sentidos principalmente en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, incluyendo capitales departamentales como Quibdó, Cali, Pereira, Manizales y Armenia.



Evaluación de daños y llamadas de emergencia

Tras la ocurrencia de los sismos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en coordinación con los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo, así como organismos de socorro como la Defensa Civil Colombiana y el Cuerpo Oficial de Bomberos, iniciaron el barrido habitual de verificación en los municipios cercanos al epicentro.

Hasta el momento, las autoridades locales de Sipí y municipios aledaños del San Juan no han reportado personas lesionadas ni afectaciones estructurales de gravedad. Los organismos de emergencia reiteran el llamado a la comunidad a mantener la calma, verificar la información únicamente a través de canales oficiales y evitar difundir rumores sin confirmación técnica.



¿Por qué tiembla con tanta frecuencia en Colombia?

Colombia es un país de alta actividad tectónica debido a su compleja configuración geológica. El territorio nacional se encuentra situado en una zona de convergencia donde interactúan tres capas mayores de la litosfera: la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe.



Interacción de placas tectónicas

En el occidente colombiano, particularmente en la costa del Pacífico donde se localiza el departamento del Chocó, la Placa de Nazca se desplaza en dirección este y se introduce por debajo de la Placa Sudamericana en un proceso geológico conocido como subducción. La constante fricción y acumulación de energía en este límite convergente libera ondas sísmicas de manera recurrente a distintas profundidades.



Fallas geológicas activas

Además de los límites interplaca, el interior continental está atravesado por un intrincado sistema de Fallas Geológicas activas. Entre ellas destaca el Sistema de Fallas de Romeral, una de las estructuras tectónicas más importantes del país que recorre Colombia de sur a norte a lo largo de la Cordillera Central y sus valles adyacentes. El reacomodamiento continuo de bloques rocosos a lo largo de estas fallas genera gran parte de los sismos superficiales e intermedios percibidos en la región Andina y Pacífica.



El Nido Sísmico de Mesa de los Santos

Aunque en esta ocasión el epicentro se situó en el Chocó, es fundamental comprender la dinámica sísmica nacional mencionando la región de Mesa de los Santos (Santander). Esta zona alberga el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, considerado la segunda zona con mayor concentración de actividad sísmica del planeta, únicamente superada por el nido sísmico de Hindú Kush en Afganistán. En esta región andina se registran a diario decenas de sismos, en su mayoría de profundidad intermedia (entre 140 y 160 km), provocados por el desprendimiento o flexión de antiguos fragmentos de placa subducida.



¿Qué hacer antes, durante y después de un temblor?

La Gestión del Riesgo de Desastres enfatiza que la preparación previa y la reacción adecuada son fundamentales para reducir la vulnerabilidad ante eventos sísmicos:



Antes

Identifique las zonas seguras dentro de su vivienda, lugar de trabajo o estudio.

Asegure objetos pesados o estanterías que puedan caer o volcarse.

Mantenga a la mano un kit de emergencia que incluya agua, alimentos no perecederos, linterna, pito, botiquín de primeros auxilios y copia de documentos personales.

Durante

Mantenga la calma y diríjase hacia una zona segura previamente identificada.

Aléjese de ventanas, espejos, fachadas de vidrio y objetos flotantes o pesados.

Si se encuentra en una edificación sismoresistente, ubíquese cerca de columnas o bajo mesas resistentes. Evite el uso de ascensores.

Después

Verifique el estado de las conexiones de gas, agua y electricidad antes de usarlas.

Si detecta grietas severas o daños estructurales en el inmueble, evacúe hacia un punto de encuentro al aire libre.

Manténgase informado mediante los boletines oficiales emitidos por el Servicio Geológico Colombiano y las autoridades locales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

