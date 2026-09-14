Laura Sarabia es imputada por tres delitos en el caso de polígrafo practicado a Marelbys Meza

Este 14 de septiembre inició la audiencia de imputación contra Laura Sarabia, ex alta funcionaria del gobierno Petro, por el caso de Marelbys Meza, quien fue sometida a pruebas de polígrafo después de que se perdiera un maletín con dinero en efectivo que llegó a casa de la hoy procesada. La diligencia se da tres años después de que ocurrieran los hechos, que fueron investigados por la Fiscalía General y hoy se enmarcarían en una extralimitación de las funciones de Sarabia como servidora pública.

El caso ocurrió a inicios de 2023, cuando se denunció la sustracción de un maletín con una cuantiosa suma de dinero en efectivo desde la residencia privada de Laura Sarabia Torres, quien en ese momento se desempeñaba como Jefa de Despacho Presidencial y mano derecha del presidente Gustavo Petro. Tras reportarse la pérdida del maletín, la sospecha recayó inmediatamente sobre el personal doméstico, especialmente en Marelbys Meza, quien fue sometida a un examen de polígrafo sin que existiera una orden judicial previa ni una investigación formal, lo que saltó todo conducto regular dentro de la normativa. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Laura Sarabia los cargos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso, tras exponer una línea de tiempo reconstruida con la investigación adelantada por el ente con varios elementos.

La reconstrucción del caso Meza-Sarabia, según Fiscalía

El polémico caso tiene sus orígenes a finales de enero de 2023. La Fiscalía, en su recuento, indicó que el día 27 de enero, Sarabia se dirigió al aeropuerto de Catam en Bogotá para tomar un avión con destino a Cali para cumplir sus funciones como jefe de Despacho. Con ella, llevaba un maletín con artículos personales, entre ellos, una bolsa que contenía el dinero y unos documentos. El equipaje fue entregado por la funcionaria a la jefa de seguridad con la instrucción de que este fuera llevado hasta su apartamento y le fuera entregado a su esposo, Andrés Parra. Sin embargo, Parra no estaba en el inmueble, por lo que el maletín fue entregado a la señora Meza.



Dos días después, Sarabia llamó desde Villa de Leyva a su pareja para pedirle que buscara dentro del maletín la bolsa con el dinero y los documentos. Parra no encontró dicha bolsa. Al tener conocimiento de esto, señala el ente investigador, Sarabia contactó al coronel Alberto Feria Buitrago, quien estaba jefe de la protección presidencial, y le contó sobre la pérdida del dinero. El funcionario dio la orden a sus subalternos para que adelantaran una investigación, cuyos actos urgentes fueron iniciados de inmediato por la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, patrulla Orión 4. En la tarde del 29 de enero, Laura Sarabia habría llamado nuevamente al coronel Feria y le ordenó que le practicara la polémica prueba de polígrafo a Marelbys Meza. Sarabia habría sido quien le comunicó directamente a Meza, quien fue citada por Parra a la vivienda en su día de descanso, que debía someterse al examen.



Por un lado, el esposo de Laura Sarabia se habría reunido en privado con Marelbys Meza este mismo día para informarle sobre la pérdida de la cuantiosa suma de dinero y presuntamente le instó a que la devolviera, con la promesa de que no le pasaría nada. Meza negó haberse apropiado del dinero. En esa misma jornada, la Policía Judicial también estaba en el apartamento y le tomó sus huellas digitales.

Publicidad

Cuando Sarabia llegó al apartamento, abordó nuevamente a Marelbys Meza y le interrogó sobre el dinero. La trabajadora le reiteró su inocencia y manifestó que era incapaz de robarle, el temor que sentía y su conocimiento sobre el puesto que Sarabia tenía en el gobierno de turno, que podía mandarla a la cárcel. “Usted utilizó como medios coactivos, para ese contenimiento, la simetría de poder que tenía por ser usted su empleadora directa, lo que entraña una dependencia económica que ubicaba a la empleada en una posición de vulnerabilidad”. La fiscal mencionó en su lectura la posición de Meza, quien tenía como única fuente de ingreso su trabajo en la casa de Sarabia y Parra. “Ella tenía miedo de perderlo si no aceptaba su exigencia”, dijo. Pero también se refirió a los medios de poder de los que se habría valido la ex alta funcionaria, “que se manifestaron ese 29 de enero de 2023 con el incremento de su esquema de seguridad, el despliegue de policiales en su residencia y los actos de investigación a los que fue sometida la empleada”. Según la Fiscalía, estos medios fueron coactivos que pudieron doblegar la voluntad de Meza a someterse a la prueba.

“En calidad de jefa del despacho presidencial, al emitir esta orden al coronel Feria, su competencia funcional, arrogándose una atribución que legalmente le correspondía a otro funcionario, con el propósito exclusivo de resolver un asunto personal. La función de ordenar y realizar las pruebas de poligrafía, conforme el artículo 16 del Decreto 2647 del 2022, estaba atribuida a la jefatura para la protección presidencial, que para enero del 2023 estaba al mando del coronel Carlos Alberto Feria Buitrago”, indicó la fiscal del caso.

Publicidad

La Fiscalía precisó que las pruebas de poligrafía, o confiabilidad, han sido utilizadas como una herramienta técnica y orientadora para la toma de decisiones institucionales relacionadas con la credibilidad y confiabilidad del personal que rodea al presidente de la República. En el caso de Meza, era una empleada popular, por lo que tenía “un propósito completamente distinto al institucional”. “Usted, doctora Sarabia, abusó de su cargo porque realizó una función diversa a la que realmente a que legalmente le correspondía”, recalcó la fiscal. “El uso se apartó totalmente de los fines a los que estaban destinados”. La prueba de Marelbys Meza se efectuó en un edificio del Dapre en el centro de Bogotá y duró casi cuatro horas, de acuerdo con el archivo. El interrogatorio se centró en indagar exclusivamente sobre el dinero perdido.

A pesar del escándalo, Laura Sarabia permaneció en el Gobierno nacional en roles importantes como la dirección de Prosperidad Social, del Dapre, la Cancillería y la representación de Colombia en Reino Unido como embajadora. Dos años después, Laura Sarabia, en compañía de sus abogados defensores, repararon integralmente a Marelbys Meza por los daños sufridos, según quedó registrado en un documento con fecha del 21 de agosto de 2025 en una notaría de Bogotá.

Le puede interesar:

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co