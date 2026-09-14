Cerca de 30 extranjeros fueron expulsados en Colombia en una semana: ¿cuáles son las razones?

Los departamentos han desarrollado un fortalecimiento de operativos para detener y expulsar extranjeros de Colombia. Entre el 12 y 13 de septiembre, las autoridades de Medellín y Bucaramanga reportaron operativos que dejaron como resultado la expulsión de 28 ciudadanos extranjeros. Por otro lado, en Nariño se desarticuló una banda que es acusada por tráfico de migrantes, falsificación de dólares y porte ilegal de armas. Se trataba de la banda “Los Patio 1”, cuyos integrantes fueron ubicados y judicializados en Ipiales.



En el territorio nariñense se han ejecutado varios operativos de carácter migratorio, teniendo en cuenta que este es un sector en el que se concentran varios migrantes que cruzan hacia el sur o norte del continente. Este contexto de tránsito entre países ha sido aprovechado por delincuentes que intentan manipular a los foráneos para trasladarlos a cualquier destino de manera irregular.



28 migrantes fueron expulsados de Medellín y Bucaramanga

Simultáneamente, en Bucaramanga, se han intensificado los operativos bajo el "Plan Avispa", logrando la expulsión de 123 ciudadanos extranjeros por comportamiento delictivo y reincidencia en conductas durante 2026, así como cinco deportaciones. Los operativos han sido ejecutados de manera integral entre Ejército, Migración, la alcaldía, CTI y Tránsito, quienes se ubican en puntos estratégicos donde han detectado una serie de comportamientos indebidos.

El alcalde Cristian Portilla destacó en entrevista con Noticias Caracol la implementación de tecnología biométrica avanzada, proporcionada por agencias estadounidenses, para identificar con precisión a personas con órdenes de captura internacionales. Estas medidas buscan restaurar el orden público y garantizar que quienes ingresen al país respeten las leyes nacionales. Finalmente, el mandatario expresó su respaldo a las nuevas políticas presidenciales que permiten la intervención de la fuerza pública para prevenir actos vandálicos en instituciones educativas.

El alcalde Federico Gutiérrez entregó un nuevo balance este 13 de septiembre que dio cuenta de la identificación y expulsión de 17 extranjeros en el marco de un operativo. Varios de ellos son de nacionalidad venezolana. Los procesados por Migración Colombia, según el mandatario, tenían antecedentes por distintas conductas como hurto, porte y tráfico de estupefacientes, porte de armas blancas y riñas. De hecho, uno de los ciudadanos tenía 23 capturas por el delito de tráfico de estupefacientes. Otro ciudadano fue identificado en una de las sedes de Migración Colombia como alguien que era requerido por la justicia de Panamá mediante circular azul de la Interpol por el delito de estafa. Hay que tener en cuenta que Medellín y Antioquia, en general, se han convertido en uno de los focos principales de operativos migratorios. Día a día, Migración Colombia inadmite a varios viajeros que pretenden ingresar al país por diversos intereses que podrían afectar a la convivencia ciudadana, como el denominado turismo sexual.



¿Viene una intensificación de operativos migratorios en Colombia? Este fue el anuncio del presidente

Los más recientes resultados en términos de migración en Colombia se dan tras el anuncio que dio Abelardo de la Espriella a finales de agosto en un consejo de ministros presidido en Barranquilla, quien anticipó los operativos coordinados para expulsar a los “inmigrantes ilegales” que estuvieran “cometiendo delitos” o no tuvieran “regularizada su situación”. “No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia. Se van y los deportamos. Es una decisión política y administrativa y yo la asumo”, continuó el abogado penalista. El anuncio estuvo antecedido por alusiones nacionalistas: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”.

El anuncio del mandatario afecta a un sector de los 2,8 millones de venezolanos que están viviendo en Colombia después de la crisis migratoria que hubo en el país. De acuerdo con los datos de Migración Colombia, 848.000 de ellos se encuentran en situación irregular. 183.000 de ellos son niños, niñas y adolescentes.

Si bien, De la Espriella hizo este anuncio a un mes de haber asumido la presidencia, ciudades como Bucaramanga vienen desde hace mucho tiempo reforzando esta clase de diligencias. Portilla aseguró que desde hace 10 meses han invertido tiempo en trabajo intensivo para dar un mensaje al extranjero: "El que venga a comportarse de manera negativa, a comportarse mal, tendrá que ser expulsado lo perseguimos y lo expulsamos y lo entregamos a las autoridades correspondientes".

María Paula Rodríguez Rozo

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