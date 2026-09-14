Suspenden racionamiento de agua en Medellín: "Estaremos revisando el comportamiento"

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció este lunes 14 de septiembre que se suspendía el racionamiento de agua anunciado anteriormente. El mandatario de la ciudad explicó que las lluvias de los últimos días ayudaron a recuperar los niveles de los embalses y caudales, por lo que hacía posible esta suspensión, al menos durante esta semana.



"Pero ojo: esta medida depende de las condiciones climáticas y de la cultura de ahorro de cada ciudadano. Cada semana estaremos revisando el comportamiento de las lluvias, los aportes, la demanda y el almacenamiento para determinar si podemos mantener la suspensión o si es necesario retomar las medidas", ahondó el alcalde en un comunicado en sus canales oficiales.

"Hay que seguir ahorrando. Se preveé que este semana pueden haber algunas lluvias en esas zonas, lo que mejoraría las condiciones, pero quiero resaltar que la comunidad ha venido ahorrando agua y ya se logró cortar la tendencia de crecimiento de consumo, vamos es en ahorro. Ya teniendo esas condiciones, por los menos esta semana, dentro de un fenómeno de El Niño tan duro , podemos decir que se levantan las medidas", explicó Gutiérrez durante la rueda de prensa en la que anunció la suspensión del racionamiento.

El alcalde aseguró que la suspensión del racionamiento "no es para que la gente empiece a consumir como si no hubiese un mañana". Gutiérrez dijo que el próximo lunes evaluarán todas las cifras y decidirán cómo serán las medidas de ahí en adelante. El su cuenta de X, el alcalde recordó que desde el Distrito tienen habilitada una línea para denunciar el mal uso del agua, el celular 3006271585 o la línea 123.



La Alcaldía de Medellín, aseguró en un comunicado posterior al anuncio, que "entre el 8 y el 13 de septiembre, en los sectores abastecidos por Piedras Blancas (Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria) se registraron las mayores reducciones de consumo de agua, un resultado en el que inciden los cortes programados que se venían implementando, pero también el buen comportamiento de la comunidad. Allí, la meta es ahorrar 92 litros diarios por hogar o establecimiento y se cumplió en un 74 %, con 441 litros ahorrados en los cinco días".



El alcalde destacó que los pronósticos indican que las lluvias podrían mantenerse entre esta semana, comprendida entre el 14 y el 20 de septiembre. "Según esta proyección, Piedras Blancas llegaría a fin de mes con un 65 % de almacenamiento de agua, por lo cual se suspenderá temporalmente la medida de cortes programados nocturnos que se venía implementando. Es una decisión basada en argumentos netamente técnicos, como todas las que se han tomado hasta el momento", añadió el Distrito.

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