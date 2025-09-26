Temblor hoy en Colombia | Reportan sismo en la madrugada de este viernes 26 de septiembre

Publicidad
Un temblor se sintió este viernes 26 de septiembre en varios puntos de Colombia. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.5 en la escala de Richter, con una profundidad de 147 kilómetros. Dicho evento sísmico se registró en Los Santos, Santander, a pocos minutos de la medianoche. "En Floridablanca se sintió bastante", dijo uno de los usuarios, en redes sociales, que sintió el sismo.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-09-25, 23:56 hora local Magnitud 3.5, Profundidad 147 km, Los Santos - Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo #Temblor pic.twitter.com/L746eUgZ5Q
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 26, 2025
Cuando ocurre un temblor, es esencial conservar la calma y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades para salvaguardar la vida y minimizar el riesgo de accidentes. A continuación, se presentan algunas pautas clave:
