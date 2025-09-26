Temblor hoy en Colombia | Reportan sismo en la madrugada de este viernes 26 de septiembre

Un temblor se sintió este viernes 26 de septiembre en varios puntos de Colombia. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.5 en la escala de Richter, con una profundidad de 147 kilómetros. Dicho evento sísmico se registró en Los Santos, Santander, a pocos minutos de la medianoche. "En Floridablanca se sintió bastante", dijo uno de los usuarios, en redes sociales, que sintió el sismo.



Sugerencias en caso de un temblor

Cuando ocurre un temblor, es esencial conservar la calma y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades para salvaguardar la vida y minimizar el riesgo de accidentes. A continuación, se presentan algunas pautas clave:



Conservar la calma: evite el pánico es crucial, ya que puede llevar a actuar de forma precipitada y riesgosa. Lo mejor es respirar profundamente y mantener la tranquilidad.

Buscar un lugar seguro: refugiarse bajo un mueble resistente como una mesa o escritorio, o ubicarse en un rincón alejado de ventanas y objetos que puedan caer.

Mantenerse alejado de ventanas y objetos pesados: durante un sismo, estos elementos pueden romperse o desprenderse, provocando heridas.

Evite correr: desplazarse apresuradamente puede generar caídas o accidentes con objetos en movimiento o que se derrumban.

Si está en exteriores, aléjese de estructuras: busque un espacio abierto, lejos de edificaciones, postes o elementos que puedan desplomarse.

Si está conduciendo, detenga el vehículo: hágalo en un sitio seguro, apartado de puentes o edificios. Quédese dentro del auto hasta que el movimiento sísmico termine.

Revise posibles daños tras el sismo: inspeccione si hay escapes de gas, fallas en las tuberías o daños eléctricos, y desconecte aparatos si es necesario.

Manténgase informado: escuche la radio, televisión o medios oficiales para conocer actualizaciones y seguir las instrucciones de protección civil.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO