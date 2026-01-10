En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
DIÁLOGO PETRO Y TRUMP
IPC EN COLOMBIA
ROBOS EN BOGOTÁ
VENEZUELA
MARÍA CORINA MACHADO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Cuatro personas capturadas por delitos sexuales contra menores: una niñera y una madre detenidas

Cuatro personas capturadas por delitos sexuales contra menores: una niñera y una madre detenidas

Las autoridades colombianas, en conjunto con las estadounidenses, efectuaron la captura de varias personas en las últimas horas por delitos sexuales en contra de menores de edad.

Por: EFE
Actualizado: 10 de ene, 2026
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Cuatro personas capturadas por delitos sexuales contra menores: una niñera y una madre detenidas
Estas son las cuatro personas detenidas por las autoridades.
Fiscalía General de la Nación

Las autoridades colombianas capturaron a cuatro personas señaladas por su presunta participación en la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, así como en la producción y distribución de material sexual explícito, informó este sábado 10 de enero la Fiscalía General de la Nación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Masacre en La Guajira deja a cinco personas muertas: identididad de las víctimas
    Víctimas de masacre en La Guajira -
    Redes sociales
    COLOMBIA

    Masacre en La Guajira deja a cinco personas muertas: identidades de las víctimas

  2. Joven sobreviviente de accidente de bus en Antioquia reveló que pasó por 7 cirugías: "Un milagro"
    La joven fue auxiliada tras el grave accidente el 14 de diciembre de 2025.
    Archivo Noticias Caracol
    COLOMBIA

    Joven sobreviviente de accidente de bus en Antioquia reveló que pasó por 7 cirugías: "Un milagro"

Según el ente acusador, la investigación, desarrollada en coordinación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), permitió identificar a los presuntos responsables en Bogotá, Medellín e Ibagué.

¿Cómo fueron las capturas de las personas señalas?

En la capital colombiana fue capturada una mujer señalada de transmitir, mediante una aplicación virtual, los abusos sexuales a los que presuntamente eran sometidas sus dos hijas, de 4 y 9 años, a cambio de pagos realizados por un contacto residente en Estados Unidos. También en Bogotá fue detenida una niñera acusada de abusar de dos menores de 2 y 8 años, grabar los hechos y compartir los videos.

En Medellín, capital del departamento de Antioquia, las autoridades identificaron a una mujer que presuntamente explotaba sexualmente a su nieta de 15 años, a quien obligaba a sostener relaciones con adultos y a grabarlas a cambio de dinero.

El cuarto capturado fue ubicado en Ibagué, capital del departamento del Tolima. Se trata de Albeiro Martínez Quevedo, quien, según la Fiscalía, obtenía, almacenaba y distribuía material sexual explícito de menores a través de sistemas de mensajería. Durante las capturas fueron incautados equipos electrónicos que supuestamente contenían fotografías y videos relacionados con los hechos investigados.

Publicidad

Fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes presentaron a los detenidos ante jueces de control de garantías y les imputaron delitos como acceso carnal abusivo con menor de 14 años, pornografía con menor de edad, proxenetismo y demanda de explotación sexual infantil. Según la Fiscalía, a los cuatro procesados les fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

Líneas para denunciar abuso sexual y violencia intrafamiliar en Colombia

Las víctimas de violencia sexual o intrafamiliar en Colombia pueden buscar ayuda en las siguientes instituciones: ICBF, EPS, Fiscalía, Policía, instituciones educativas, Personería, Defensoría del Pueblo o Procuraduría.

  • Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co
  • Línea 123 Mujer Antioquia o escribiendo al correo electrónico linea123ma@antioquia.gov.co
  • Línea Nacional: 155
  • Policía Nacional: 123
  • Línea Fiscalía General de la Nación: 122
  • Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080
  • Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141
  • Línea especializada para la prevención y atención de la Violencia Sexual del ICBF: 018000112440

¿Cómo denunciar el maltrato infantil en Colombia?

En Colombia, existen diversos mecanismos para reportar casos de maltrato infantil y garantizar la protección de los menores:

  • Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Es un canal gratuito, disponible en todo el país, para denunciar situaciones de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, entre otros. También brinda orientación y atención en casos de emergencia.
  • Policía de Infancia y Adolescencia: Puedes acudir a la estación de policía más cercana o comunicarte directamente con esta unidad especializada, encargada de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
  • Fiscalía General de la Nación: Las denuncias también pueden presentarse en los Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF) o en cualquier sede de la Fiscalía.
  • Defensor o Comisario de Familia: Cuando el caso requiere medidas de protección o atención psicológica, estas autoridades pueden intervenir para garantizar el bienestar del menor.

Actuar con prontitud es esencial para proteger la integridad física y emocional de los niños y niñas que puedan estar en riesgo.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Fiscalía General de la Nación

Abuso Sexual

Abuso Sexual En Colombia

Menores de Edad

Bogotá

Medellín

Ibagué

Publicidad

Publicidad

Publicidad