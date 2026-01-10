Cuatro personas capturadas por delitos sexuales contra menores: una niñera y una madre detenidas

Las autoridades colombianas capturaron a cuatro personas señaladas por su presunta participación en la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, así como en la producción y distribución de material sexual explícito, informó este sábado 10 de enero la Fiscalía General de la Nación.

Según el ente acusador, la investigación, desarrollada en coordinación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), permitió identificar a los presuntos responsables en Bogotá, Medellín e Ibagué.



¿Cómo fueron las capturas de las personas señalas?

En la capital colombiana fue capturada una mujer señalada de transmitir, mediante una aplicación virtual, los abusos sexuales a los que presuntamente eran sometidas sus dos hijas, de 4 y 9 años, a cambio de pagos realizados por un contacto residente en Estados Unidos. También en Bogotá fue detenida una niñera acusada de abusar de dos menores de 2 y 8 años, grabar los hechos y compartir los videos.



En Medellín, capital del departamento de Antioquia, las autoridades identificaron a una mujer que presuntamente explotaba sexualmente a su nieta de 15 años, a quien obligaba a sostener relaciones con adultos y a grabarlas a cambio de dinero.



El cuarto capturado fue ubicado en Ibagué, capital del departamento del Tolima. Se trata de Albeiro Martínez Quevedo, quien, según la Fiscalía, obtenía, almacenaba y distribuía material sexual explícito de menores a través de sistemas de mensajería. Durante las capturas fueron incautados equipos electrónicos que supuestamente contenían fotografías y videos relacionados con los hechos investigados.

Fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes presentaron a los detenidos ante jueces de control de garantías y les imputaron delitos como acceso carnal abusivo con menor de 14 años, pornografía con menor de edad, proxenetismo y demanda de explotación sexual infantil. Según la Fiscalía, a los cuatro procesados les fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.



Líneas para denunciar abuso sexual y violencia intrafamiliar en Colombia

Las víctimas de violencia sexual o intrafamiliar en Colombia pueden buscar ayuda en las siguientes instituciones: ICBF, EPS, Fiscalía, Policía, instituciones educativas, Personería, Defensoría del Pueblo o Procuraduría.



Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea 123 Mujer Antioquia o escribiendo al correo electrónico linea123ma@antioquia.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

Línea especializada para la prevención y atención de la Violencia Sexual del ICBF: 018000112440

¿Cómo denunciar el maltrato infantil en Colombia?

En Colombia, existen diversos mecanismos para reportar casos de maltrato infantil y garantizar la protección de los menores:



Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Es un canal gratuito, disponible en todo el país, para denunciar situaciones de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, entre otros. También brinda orientación y atención en casos de emergencia.

Policía de Infancia y Adolescencia: Puedes acudir a la estación de policía más cercana o comunicarte directamente con esta unidad especializada, encargada de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Fiscalía General de la Nación: Las denuncias también pueden presentarse en los Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF) o en cualquier sede de la Fiscalía.

Defensor o Comisario de Familia: Cuando el caso requiere medidas de protección o atención psicológica, estas autoridades pueden intervenir para garantizar el bienestar del menor.

Actuar con prontitud es esencial para proteger la integridad física y emocional de los niños y niñas que puedan estar en riesgo.