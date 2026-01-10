Llegó el cuarto tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá: Carlos Fernando Galán celebró avance

La Alcaldía de Bogotá confirmó en la mañana del sábado 10 de enero que el cuarto tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá ya se encuentra en el patio taller de la localidad de Bosa. El alcalde Carlos Fernando Galán celebró esta noticia y dio nuevos detalles sobre los avances de la obra en la capital.

Según detalló el mandatario de los bogotanos, el convoy salió de Qingdao, China, el pasado 3 de diciembre y llegó a Cartagena el pasado 30 de diciembre. Finalmente, alcanzó su destino final este 9 de enero en la capital del país.



Llegada del cuarto tren del Metro de Bogotá

Fue un recorrido de cerca de 1.000 kilómetros desde la semana pasada en el puerto de Cartagena hasta llegar esta madrugada a Bogotá. Los seis vagones que conforman el tren ingresaron a la ciudad por el occidente y hacia el patio taller de Bosa, donde están ubicados los otros tres trenes que llegaron previamente.

"Luego de salir el 3 de diciembre de Quingdao, China, el tren ya está en el patio taller de Bosa, donde pronto iniciará pruebas", aseguró el alcalde Galán en su cuenta de X, señalando que pronto comenzará el proceso final de ensamblaje del tren para así dar inicio a las pruebas estáticas y dinámicas.



Con corte al 31 de diciembre, la Línea 1… pic.twitter.com/6i4gfaQ25M — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 10, 2026

En su comunicado, la Alcaldía detalló que todos los trenes del Metro de Bogotá que llegan al patio taller son revisados por un equipo de expertos del concesionario y de interventoría que se encargan de realizar el ensamble de los seis vagones. Ellos se encargan del enganche mecánico, el eléctrico y el de los pasillos de inter circulación. Además, realizan una limpieza general al tren.

Después de esto inician las pruebas de el sistema de frenos, el sistema de tracción, el sistema de mando y control, y los sistemas de información al pasajero.

Todo este proceso terminó a finales de diciembre de 2025 con el primer tren que llegó a la ciudad, el cual circuló por primera vez de manera autónoma sobre un riel energizado. Todavía faltan 26 trenes restantes que, según la Alcaldía, llegarán a Bogotá a lo largo de 2026, señalando que el último estaría arribando en octubre de este año.



¿En qué va la obra de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

"Con corte al 31 de diciembre, la Línea 1 del Metro tiene un 70,72% de avance y, de acá hasta octubre, recibiremos un tren cada 15 días", agregó el alcalde Carlos Fernando Galán en su publicación.

En su comunicado, la Alcaldía de Bogotá señaló que una vez los trenes de la Línea 1 del Metro estén certificados, solo entonces iniciarán las pruebas en un tramo de cerca de 6 kilómetros del viaducto. Esto se estima que ocurrirá a partir de junio de este año.

Señalaron que "en pocos meses los ciudadanos comenzarán a ver trenes circulando sin pasajeros desde el patio taller hasta la estación 4, a la altura del hospital de Kennedy". Cabe recordar que los primeros trenes del Metro arribaron en Cartagena el 2 de septiembre y luego a la ciudad de Bogotá el 11 de septiembre de 2025.

Sobre los trenes se ha detallado que tienen 134 metros longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura y cada uno tiene la capacidad de transportar a 300 personas, para un total de 1.800 pasajeros. Son 100 % automáticos y no requieren conductor, aunque en casos excepcionales se utilizará el modo manual y se espera que empiecen a transitar por la ciudad con pasajeros en marzo de 2028.

