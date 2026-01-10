En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Amplían plazo para reclamar subsidio de Colombia Mayor: miles de beneficiarios no lo han hecho

Amplían plazo para reclamar subsidio de Colombia Mayor: miles de beneficiarios no lo han hecho

Prosperidad Social hizo un llamado a los beneficiarios del programa Colombia Mayor que no han reclamado su subsidio. ¿Hasta cuándo hay plazo?

Por: María Paula González
Actualizado: 10 de ene, 2026
Bloques1280X720
Bloques1280X720
Foto: Prosperidad Social

El Departamento de Prosperidad Social, a través de sus canales oficiales, informó que amplió el plazo para que los beneficiarios del subsidio Colombia Mayor reclamen el bono pensional de $230.000, esto luego de conocer que miles de adultos mayores no han ido a reclamarlo.

Este pago hace parte del ciclo 11 del programa, que empezó a entregar los subsidios desde el pasado 23 de diciembre. El DPS detalló que más del 50% de los beneficiarios ya lo han reclamado, pero ante la falta de algunos usuarios y considerando que el plazo iba hasta el próximo lunes 12 de enero, la entidad decidió dar más días a los adultos mayores para que se acerquen a los puntos en todo el país.

¿Hasta cuándo va el nuevo plazo para beneficiarios de Colombia Mayor?

La entidad informó que "ampliamos el plazo hasta el 14 de enero para reclamar el bono pensional de $230.000" e hicieron un llamado a todos aquellos que se inscribieron para el último ciclo a que verifiquen en la plataforma si fueron seleccionados como beneficiarios.

Esta verificación se puede hacer a través de la oficina de adulto mayor de su municipio, la gerencia regional de Prosperidad Social o el Banco Agrario. También puede comunicarse a la línea 601 379 1088, enviar un mensaje de texto al 85594

Los nuevos beneficiarios comenzaron a recibir la transferencia el 23 de diciembre. Esto es parte del compromiso del Gobierno nacional con la protección social y la garantía de ingresos para las personas mayores en condición de pobreza o vulnerabilidad. Para esto, la entidad invierte más de 600.000 millones de pesos”, señaló el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya.

El pasado 2 de enero el DPS detalló que en los departamentos de Amazonas, Arauca, San Andrés y Providencia, Caldas, Caquetá, Putumayo y Quindío, más de la mitad de los nuevos beneficiarios ya habían reclamado la transferencia o el giro.

¿Cuántos beneficiarios hay de Colombia Mayor?

Según datos recientes de Prosperidad Social, los departamentos con mayor cantidadde beneficiarios de Colombia Mayor son: Antioquia (32.878), Valle del Cauca (20.074), Cundinamarca (18.945), Atlántico (18.114) y Santander (17.134).  Colombia Mayor aumentó su cobertura y montó del programa, entregando un bono pensional de 230.000 pesos a tres millones de personas mayores en condición de pobreza o vulnerabilidad.

Colombia Mayor está dirigido adultos mayores de 80 años que pueden recibir entre 230.000 y 250.000 pesos, según los ajustes que defina el Gobierno Nacional. Para adultos menores de 80 años beneficiarios, el pago sigue siendo de un subsidio base de 80.000 pesos mensuales.

“Esta medida fortalece la política de envejecimiento digno y consolida el avance hacia la implementación del Pilar Solidario, que es uno de los ejes de la reforma pensional, y busca cerrar brechas y asegurar un ingreso básico a quienes no cuentan con pensión”, afirmó Rodríguez Amaya.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL

