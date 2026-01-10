En vivo
DIÁLOGO PETRO Y TRUMP
IPC EN COLOMBIA
ROBOS EN BOGOTÁ
VENEZUELA
MARÍA CORINA MACHADO
LUIS DÍAZ

COLOMBIA  / Masacre en La Guajira deja a cinco personas muertas: identidades de las víctimas

Masacre en La Guajira deja a cinco personas muertas: identidades de las víctimas

Sujetos a bordo de una camioneta llegaron hasta una vivienda del barrio Alto Parrantal y dispararon contra las vícitmas. Cuatro murieron en el lugar, mientras que la última falleció en un hospital.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 10 de ene, 2026
Masacre en La Guajira deja a cinco personas muertas: identididad de las víctimas
Víctimas de masacre en La Guajira -
Redes sociales

Las autoridades en el departamento de La Guajira registraron una masacre en la noche del 9 de enero. Los hechos ocurrieron en el barrio Alto Parrantal del municipio de Maicao y cinco personas murieron en estos hechos.

De acuerdo con primeras versiones, hombres armados llegaron hasta el lugar a bordo de una camioneta y dispararon en contra de las víctimas.

En primer lugar, cuatro fueron los muertos, a quienes identificaron en el lugar como Eider Cantillo Melo, Jean Carlos Meza Estrada, Alex Mendoza y Janer Martínez. El quinto joven, quien fue identificado como Víctor Jurado, murió en un hospital.

Según el medio *Caracol Radio*, dos personas más resultaron heridas en esta masacre. Francisco José Vidal De la Hoz y Duan Manuel Guerra Ponce fueron los hombres de los lesionados, quienes están siendo atendidos en un centro médico.

Las autoridades en Maicao se encuentran investigando los móviles de esta masacre. Hasta el momento, se indaga si se trata de un ajuste de cuentas entre bandas criminales que operan en este municipio de La Guajira.

Este es el primer crimen de esta magnitud que se ha presentado en La Guajira en lo corrido del año 2026.

Investigan muerte de alemán en La Guajira

En un hecho aislado, las autoridades en La Guajira investigan el crimen de un ciudadano alemán, identificado como Elxnat Leif Lino, quien fue hallado sin vida en el municipio de Manaure, según la Policía.

El cuerpo del ciudadano alemán fue hallado durante la mañana de este martes, tenía dos heridas de bala en el pecho. "Se investiga si presuntamente fue por hurtarle la motocicleta (que se cometió el crimen)", recalcó la Policía, que señaló que al parecer a Lino le dispararon por intentar evitar que le robaran el vehículo.

Las autoridades trabajan para identificar y capturar a los responsables. Mientras tanto, la Gobernación de La Guajira ofrece una recompensa de 70 millones de pesos a quien aporte información que permita esclarecer el caso. Por ahora, no se tienen pistas sobre quién o quiénes estarían detrás de este crimen.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

