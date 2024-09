Temblores en Colombia: varios sismos han sacudido al país este 11 de septiembre

Varios temblores en Colombia fueron reportados este 11 de septiembre por el Servicio Geológico Colombiano. Santander ha sido el departamento con más movimientos telúricos, principalmente en Los Santos.

>>> Temblor en Colombia: ¿qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Temblores en Colombia reportados en Santander

El primero fue reportado a la 1:27 de la mañana del 11 de septiembre en Los Santos, Santander. Tuvo una magnitud de 3,5 y una profundidad 152 kilómetros.

No ha sido el único registrado en ese municipio. Otro se sintió a las 3:31 a.m. (de magnitud2,2), uno más a las 5:14 a.m. (2,7) y el más reciente a las 8:13 a.m. (2,9).

Publicidad

>>> Los Santos, Santander, es el municipio donde más tiembla en Colombia

Ha habido más temblores en Colombia en esa región. Se reportó uno en Guavatá a las 4:59 de la madrugada, de magnitud 2,3; en el municipio de Bolívar a las 6:17 de la mañana, de 2,4, y en El Carmen a las 9:47, de 2,3.

Publicidad

Otros departamentos en los que también tembló

El SGC informó sobre otros temblores en Colombia este 11 de septiembre. Uno fue reportado en Paicol, Huila; ocurrió a las 2:19 a.m. y tuvo una magnitud de 2. Una hora después se reportó un seísmo de 2,7 en Cumaribo, Vichada.

A las 7:59 a.m. se informó del movimiento más fuerte, que se produjo en San José de Palmar, Chocó. Aunque fue de 3,9, la intensidad percibida fue de 4. Personas en Risaralda y Valle del Cauca dijeron haberlo sentido.