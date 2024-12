Tras liberación de Fabio Ochoa, alcalde Galán cuestionó a la justicia: “Es inaceptable”

El exnarcotraficante Fabio Ochoa fue recibido por su familia en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, tras el aterrizaje del avión del gobierno de Estados Unidos que lo traía deportado junto con otras cien personas.

Agentes de Migración Colombia fueron los primeros en recibir a Fabio Ochoa, quien llegó con un buzo gris, al igual que los demás deportados. Una vez establecido que no tenía procesos pendientes en Colombia, el exmiembro del cartel de Medellín se pudo reunir con sus familiares y amigos.

En sus primeras palabras ante los medios, Fabio Ochoa aseguró no estar arrepentido por su pasado, porque “yo no lo hice pensando en hacer mal. Por este caso no soy culpable, me lo montaron. Yo en el pasado me sometí a la justicia y confesé mis delitos” y agregó que “no tengo nada que decirles” a los colombianos.

Cuestionamientos del alcalde Galán

Tras estas declaraciones y la libertad del excapo del cartel de Medellín, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, cuestionó a la justicia colombiana.

“Impunidad. Que un miembro del grupo delincuencial conocido como “los extraditables”, con toda la violencia y terror que generaron en los años 80 y 90, no tenga ningún requerimiento de la justicia es inaceptable”, escribió el mandatario local en sus redes sociales.