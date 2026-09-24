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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Tribunal de Bogotá revoca fallo que obligaba al presidente a pedir disculpas por acto religioso

Tribunal de Bogotá revoca fallo que obligaba al presidente a pedir disculpas por acto religioso

La decisión judicial deja sin efecto la medida que exigía al presidente Abelardo de la Espriella a retractarse públicamente por la alocución religiosa transmitida durante su acto de posesión el pasado 7 de agosto.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Tribunal de Bogotá revoca fallo que obligaba al presidente a pedir disculpas por acto religioso
Imagen de referencia.
Colprensa/Getty Images

El Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo que ordenaba al presidente Abelardo de la Espriella pedir disculpas por el acto religioso realizado durante su posesión como jefe de Estado el pasado 7 de agosto. El caso empezó por una acción de tutela presentada por un ciudadano, quien argumentó que el mandatario vulneró los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y cultos.

En su momento se le ordenó al presidente De la Espriella varias acciones, entre esas que "con la misma difusión que tuvo su discurso de posesión realice una declaración o alocución pública en la indique que como Presidente de la República, independiente de sus íntimas convicciones religiosas personales, se retracte de sus manifestaciones de adhesión y difusión de cualquier credo religioso". Asimismo, se le ordenaba de ahí en adelante a respetar "el principio de laicidad del Estado Colombiano".

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De acuerdo con el Tribunal, la Presidencia de la República "contestó que la demanda de tutela debe declararse improcedente porque las expresiones cuestionadas fueron manifestaciones de carácter general y abstracto que no estuvieron dirigidas específicamente al accionante ni tuvieron la finalidad de imponerle una creencia religiosa determinada". Además, en su respuesta, la Presidencia también indicó que el contenido religioso de un acto público no demuestra una afectación concreta, personal y directa de los derechos fundamentales.

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