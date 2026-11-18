El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda de nulidad electoral y decretó la suspensión provisional del nombramiento de Julia Cristina Daza Noguera como directora general de la Biblioteca Nacional. La decisión judicial acoge los argumentos sobre la falta de acreditación de los 72 meses mínimos de experiencia profesional relacionada exigidos para el cargo, al concluir que las certificaciones presentadas corresponden a labores de comunicación y relaciones públicas y no a la gestión bibliotecaria o del patrimonio documental.

Daza Noguera tomó posesión ante la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, a inicios de octubre. Es comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, con estudios de posgrado en Derecho Público e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes. "Daza Noguera cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público, el ámbito empresarial y la cooperación internacional", se lee en un comunicado del Ministerio.

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