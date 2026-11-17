El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal abrió nuevas jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos en Bogotá entre el 17 de noviembre y 31 de diciembre. La iniciativa, que contará con 3.000 cupos, busca facilitar el acceso a este procedimiento y contribuir al control de la población de animales de compañía en la capital. El servicio no tiene ningún costo y está dirigido principalmente a animales de compañía que pertenezcan a hogares de estratos 1, 2 y 3, así como a perros y gatos que se encuentren en condición de calle.

De acuerdo con la entidad, la esterilización tiene beneficios para la salud de perros y gatos, pues ayuda a prevenir algunas enfermedades, evita camadas no deseadas y disminuye el riesgo de que los animales terminen en situaciones de abandono. Interesados deben tener en cuenta que el servicio no tiene ningún costo y está dirigido principalmente a animales de compañía que pertenezcan a hogares de estratos 1, 2 y 3, así como a perros y gatos que se encuentren en condición de calle.



Para esta nueva oferta de 3.000 procedimientos, el punto habilitado por el Distrito es la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en el barrio El Muelle, en Engativá, ubicada en la carrera 106 A # 67 – 02. "Cada esterilización es una oportunidad para cortar a tiempo la sobrepoblación, el abandono y reducir el maltrato animal en nuestra ciudad cada vez más animalista", indicó Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.



Requisitos para acceder a las jornadas gratuitas de esterilización

Antes de solicitar el procedimiento, los propietarios o responsables de los animales deben verificar que perros y gatos cumplan con las condiciones establecidas por el IDPYBA. Entre los requisitos relacionados con la salud y la edad se encuentran:



Los animales deben estar en buen estado de salud.

Tener una edad mínima de cuatro meses y máxima de ocho años.

Las hembras no pueden estar en celo ni en estado de gestación.

Si una hembra tuvo crías o estuvo en celo, deben transcurrir al menos 45 días antes de realizar la esterilización.

De ser posible, se recomienda realizar exámenes prequirúrgicos días antes de la intervención. Entre ellos están el cuadro hemático, ALT y creatinina.

La preparación previa también incluye un periodo de ayuno. De acuerdo con las indicaciones de la entidad, los animales deben permanecer ocho horas sin consumir alimentos sólidos y tres horas sin ingerir líquidos antes de la cirugía. Estas condiciones buscan reducir los riesgos durante el procedimiento y facilitar la atención veterinaria.



¿Qué debe llevar el día de la esterilización?

La persona responsable debe presentarse con los documentos solicitados y los elementos necesarios para transportar al animal. El IDPYBA establece las siguientes indicaciones:



La persona que acompañe al perro o gato debe ser mayor de edad.

Presentar el turno asignado para la jornada.

Llevar una fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Presentar una fotocopia de un recibo de servicio público que permita verificar que el hogar pertenece a los estratos 1, 2 o 3. El documento no debe tener más de tres meses de expedición.

Los perros deben asistir con collar y traílla. Si son animales de manejo especial o presentan comportamientos nerviosos, también deben llevar bozal.

Los gatos deben transportarse en un guacal o maletín diseñado para este propósito.

Llevar un collar isabelino para evitar que el animal se lama la herida después de la cirugía.

Llevar una cobija para cubrir al perro o gato durante su recuperación inmediata, debido a que puede sentir frío después de la intervención.

Al terminar la cirugía, los responsables deben prestar atención a las instrucciones del equipo veterinario sobre los cuidados posteriores, la administración de medicamentos y las recomendaciones para la recuperación del animal.



¿Cómo solicitar un turno para esterilizar gratis perros y gatos en Bogotá?

Las personas interesadas deben realizar el proceso de agendamiento a través de los canales oficiales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Para consultar los turnos disponibles y conocer el calendario de atención, según las zonas y localidades de Bogotá, deben ingresar al siguiente enlace: https://turnos.animalesbog.gov.co/iniciar-sesion. Es importante tener en cuenta que los cupos corresponden a las jornadas programadas entre noviembre y diciembre de 2026. Por esta razón, se recomienda consultar la disponibilidad directamente en la plataforma y no acudir a la Unidad de Cuidado Animal sin tener una cita asignada.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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