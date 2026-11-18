Un hombre fue víctima de un robo de vehículo durante la madrugada en el sector de Villa Alsacia, en Kennedy. El ciudadano se encontraba afuera de su conjunto residencial esperando a su esposa para llevarla a una cita médica cuando tres delincuentes lo abordaron, lo golpearon y se llevaron la camioneta. El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando el hombre salió de su conjunto residencial para esperar a su esposa, quien se preparaba para salir a una cita médica. En ese momento, una camioneta Toyota llegó hasta el lugar y de ella descendieron tres hombres que lo intimidaron con un arma de fuego.

De acuerdo con el relato de la familia, los delincuentes actuaron en cuestión de segundos. Uno de ellos habría golpeado al ciudadano en el rostro con el arma antes de obligarlo a entregar el vehículo. "Mis padres iban saliendo para una cita médica y pues lastimosamente mi papá salió a esperar a mi mamá y justo cuando él, o sea, ya iba saliendo mi mamá, llegaron unos tipos en una camioneta. Era una Toyota y pues ahí abordaron a mi papá, le pegaron como con la pistola, con el revólver en la cara y ya eso fue como en 10, 15 segundos que se llevaron la camioneta", indicó Miguel Abril, hijo de la víctima de robo.



Un pasamontañas quedó como evidencia del robo

Después del asalto, uno de los elementos que quedó en el lugar fue un pasamontañas que habría sido utilizado por uno de los responsables, un elemento que quedó a disposición de las autoridades como parte de las evidencias que pueden contribuir a la investigación. La familia espera que las imágenes de las cámaras de seguridad y los elementos encontrados permitan identificar a los responsables y avanzar en la recuperación del vehículo. El robo quedó registrado por cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se observa el momento en el que los delincuentes llegan al lugar y, posteriormente, emprenden la huida con el vehículo.

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Para la familia, la pérdida de su vehículo representa un golpe económico, debido a que la camioneta no era utilizada únicamente como medio de transporte personal. El vehículo era una herramienta para desarrollar las actividades de una empresa familiar y era empleado para transportar mercancía y desplazarse hasta diferentes establecimientos. "Nosotros utilizábamos esa camioneta exclusivamente para el trabajo porque teníamos una empresa y la utilizábamos todo el tiempo para el tema laboral, o sea, no era como digamos como algo cotidiano, sino era exclusivamente para el tema laboral, ir a las empresas, ir a entregar mercancía, recoger un montón de cosas. Entonces, pues es algo complejo, es algo muy complicado".



El caso también generó preocupación entre habitantes de la zona, quienes aseguran que los hechos de inseguridad se presentan en diferentes momentos del día y que no se limitan al robo de automóviles. Según los residentes, en este sector de Bogotá "se han presentado hurtos a mano armada y robo de vehículos, de partes de vehículos y los vehículos completos. Mucho raponazo de motociclistas a celulares; personas en bicicleta robando con arma de fuego". La preocupación de los habitantes aumenta por los casos que, según sus testimonios, ocurren incluso durante la madrugada.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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