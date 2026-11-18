Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este miércoles, 18 de noviembre, y dejó una persona muerta en el norte de Bogotá. El hecho ocurrió en la avenida Boyacá con calle 93, en sentido norte-sur, donde estuvieron involucrados un camión y un motociclista. De acuerdo con la información entregada por la Secretaría Distrital de Movilidad, equipos de atención en vía se desplazaron hasta el lugar para atender el siniestro. También fue necesaria la presencia de criminalística de Tránsito para realizar el procedimiento correspondiente tras la muerte de una de las personas involucradas.

La situación obligó a mantener restricciones sobre este corredor mientras se adelantaban las labores de las autoridades. A las 9:12 de la mañana, Bogotá Tránsito informó que continuaba la atención del siniestro y que criminalística realizaba el reconocimiento del punto. Para ese momento se encontraba cerrado totalmente el tramo de la avenida Boyacá con calle 80 al norte, además de la conexión de la calle 80 hacia la avenida Boyacá en ese mismo sentido.



Siniestro provocó represamientos en varias vías del norte de Bogotá

El cierre tuvo consecuencias en la movilidad de otros sectores de Bogotá. Según el reporte de las autoridades, hacia las 10:20 de la mañana se presentaba represamiento vehicular desde la calle 26 debido a la atención del accidente ocurrido en la avenida Boyacá. La Secretaría de Movilidad señaló que algunas de las vías que registraban mayor flujo de vehículos eran la avenida Cali, la avenida Suba, la carrera 91 y la calle 127.

Publicidad

Por esta razón, las autoridades recomendaron a los conductores tener en cuenta estos corredores y, en la medida de lo posible, buscar rutas diferentes mientras finalizaban las labores en la zona del accidente. La situación comenzó a cambiar después de las 10:30 de la mañana. A las 10:37, Bogotá Tránsito informó que la vía había sido habilitada luego de que terminaran las labores de criminalística y se levantaran los cierres sobre la avenida Boyacá al norte. El Grupo Guía permaneció en el sector realizando maniobras de agilización desde la calle 85, con el objetivo de ayudar a recuperar el flujo vehicular en este corredor.



Otros accidentes de tránsito afectaron la movilidad

El accidente de la avenida Boyacá no fue el único siniestro reportado durante las primeras horas de este miércoles en Bogotá. En la localidad de Fontibón también se presentó una afectación vial en la avenida Centenario con carrera 133, en sentido oriente. En ese punto se registró un choque en el que estuvieron involucrados un tractocamión y una motocicleta. La Secretaría de Movilidad informó que unidades de Tránsito y el Grupo Guía se encontraban atendiendo esta situación. En ese sector también se reportó un represamiento vehicular mientras se desarrollaban las labores correspondientes.



Otro de los incidentes registrados durante la mañana ocurrió en la carrera 9 con calle 100, en el deprimido hacia el sur. Allí se produjo un choque entre una volqueta y un automóvil, por lo que inicialmente se habilitó el paso por un solo carril. En este último caso, las autoridades señalaron que el flujo vehicular era medio y que una unidad de Tránsito se encontraba en desplazamiento para atender la novedad.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL