El Gobierno de Antioquia solicitará formalmente a Estados Unidos que tramite la extradición de Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de Primo Gay, tras su captura en una operación de las autoridades en el municipio de Yarumal. Así lo anunció el gobernador Andrés Julián Rendón, quien aseguró que enviará al Gobierno estadounidense información detallada sobre los antecedentes criminales que le atribuyen al detenido.



En declaraciones a Blu Radio, el mandatario departamental reiteró que esta solicitud ya la había anunciado el mismo día en que se conoció la captura del señalado integrante de estructuras armadas ilegales. "Voy a hacer la solicitud formal al gobierno de Estados Unidos, destacando con mucho detalle todo su prontuario", manifestó Rendón.

El gobernador señaló a alias Primo Gay de presumir de hechos violentos, entre ellos el derribamiento de un helicóptero Black Hawk de propiedad del Gobierno estadounidense, en el que murieron 13 policías en Amalfi, Antioquia. También lo relacionó con el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, quien realizaba un trabajo investigativo.

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"Este es un criminal de los 19 que nosotros le establecimos al presidente Abelardo como objetivos de alto valor de distintas estructuras que delinquen y hacen daño en Antioquia. Vamos por el camino correcto", agregó en su intervención radial.



Posteriormente, Rendón se pronunció a través de su cuenta de X y confirmó que su administración adelantará las gestiones para pedir la extradición del capturado.



"Enviaremos todo el prontuario de este bandido,", escribió. En la misma publicación, el mandatario sostuvo: "Este criminal debe pagar por sus atrocidades en una cárcel en Estados Unidos".

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¿De qué señalan a alias Primo Gay?

Néider Yesid Uñates López fue capturado en una vía de Yarumal junto a su jefe de seguridad, identificado como Herny Sneyder Herrón Serna, alias Cherry. Según informó la Fiscalía General de la Nación, ambos se movilizaban en una motocicleta y tenían en su poder dos pistolas calibre nueve milímetros, cuatro proveedores y abundante munición.

Un juez de control de garantías ordenó enviarlos a prisión. Los dos fueron imputados por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Adicionalmente, a alias Primo Gay le formularon cargos por concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

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De acuerdo con la Fiscalía, el hombre, de 23 años según la información entregada por el ente acusador, habría ingresado a las disidencias de las Farc cuando tenía 14 años. En 2021 asumió funciones de coordinación y posteriormente habría alcanzado una posición de mayor jerarquía dentro de la estructura.

Las autoridades también lo señalan de mantener vínculos con el Frente 36 y, en los últimos meses, de ser cabecilla de la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del Clan del Golfo.

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Entre los hechos que le atribuyen está el secuestro de dos campesinos en 2022, quienes habrían permanecido aproximadamente 15 días retenidos y bajo vigilancia armada en una zona rural de Antioquia, hasta que lograron escapar.

La Fiscalía anunció, además, nuevas investigaciones por posibles delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos. La solicitud de extradición anunciada por Andrés Julián Rendón se conoce después de que el presidente Abelardo de la Espriella mencionara, tras la captura, la posibilidad de trasladar al señalado cabecilla a un buque cárcel o gestionar su extradición a Estados Unidos, siempre que se cumplan los requisitos legales.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co